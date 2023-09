Lancio dell'iPhone 15 di Apple: aiuterà il colosso della tecnologia a invertire il crollo delle vendite?

L’attesissima presentazione annuale dell’iPhone è arrivata e Apple spera che la sua nuova linea di iPhone 15 contribuirà a invertire il recente crollo delle vendite. Con un rallentamento a livello di settore nella domanda di smartphone e le preoccupazioni per la reazione negativa contro la tecnologia a marchio statunitense in Cina, Apple si trova ad affrontare alcune sfide. Tuttavia, ci sono diversi fattori che potrebbero giocare a suo favore.

Innanzitutto, l'iPhone è il prodotto di punta di Apple, che genera circa la metà delle vendite dell'azienda. Insieme agli aggiornamenti di Apple Watch e AirPods, anch'essi annunciati durante l'evento, questi prodotti rappresentano quasi il 60% delle entrate di Apple.

Apple è riuscita anche a spostare con successo i consumatori verso modelli di fascia alta, dotandoli di funzionalità esclusive e chip potenti. Si prevede che questa tendenza continui con l’iPhone 15 e Apple potrebbe persino aumentare i prezzi in alcuni mercati. Nonostante il rallentamento generale del settore degli smartphone, Apple ha sovraperformato i suoi concorrenti. Mentre le spedizioni di telefoni sono diminuite del 2% nell’ultimo trimestre, concorrenti come Samsung hanno registrato un calo del 15%.

Una delle principali preoccupazioni di Apple è il mercato cinese, il suo più grande mercato internazionale. I consumatori cinesi sono stati un punto positivo per Apple, ma i divieti governativi e i timori di una reazione negativa potrebbero avere un impatto sulle vendite di iPhone 15. Tuttavia, Apple ha affrontato sfide simili in passato ed è riuscita a riprendersi. Gli investitori osserveranno da vicino le vendite natalizie per vedere come Apple affronta questa situazione.

In conclusione, il lancio dell’iPhone 15 di Apple ha un’importanza significativa per il colosso della tecnologia poiché mira a invertire il crollo delle vendite. Con nuove funzionalità e un focus sui modelli di fascia alta, Apple spera di entusiasmare i consumatori e stimolare la domanda. Sebbene esistano sfide, come il rallentamento generale del settore degli smartphone e le preoccupazioni nel mercato cinese, il track record e le offerte innovative di Apple forniscono motivi di ottimismo.

