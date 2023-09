Apple TV Plus affronta Godzilla con il trailer di Monarch: Legacy of Monsters

Apple TV Plus continua la sua serie di programmi di successo con il debutto del primo trailer di Monarch: Legacy of Monsters. La serie segna l'incursione di Apple nel mondo di Godzilla, promettendo di offrire un ottimo adattamento televisivo del popolare franchise di mostri.

Monarch: Legacy of Monsters è ambientato nel MonsterVerse di Lionsgate, iniziato con il riavvio di Godzilla del 2014 e include film come Kong: Skull Island, Godzilla: King of the Monsters e Godzilla vs. Kong. Prima che il franchise ritorni nei cinema il prossimo anno, la serie TV mira a colmare alcune lacune nel retroscena di Godzilla.

La storia segue l'ufficiale dell'esercito Lee Shaw, interpretato da Wyatt Russell da giovane e da Kurt Russell (il padre di Wyatt) come una versione più vecchia. Lee lavora con l'organizzazione mostruosa Monarch e in seguito cerca di mettere in guardia il mondo sui pericoli di cui è stato testimone. Insieme a Lee, un fratello e una sorella scoprono i segreti della Monarch, aggiungendo un ulteriore livello di intrigo alla trama.

Anche se molti dettagli sulla trama dello show rimangono nascosti, il trailer impressiona sicuramente in termini di grafica e dimensioni. Monarch: Legacy of Monsters sembra essere alla pari con la grandiosità dei film MonsterVerse, mostrando mostri impressionanti, scene emozionanti e un accattivante primo piano di Godzilla.

Apple non ha chiaramente badato a spese per dare vita a questa serie epica. I valori di produzione in mostra indicano l’impegno a rendere giustizia all’amato franchise di Godzilla. Sebbene ci sia sempre la possibilità di delusione, in base a ciò che abbiamo visto finora, ha il potenziale per diventare uno dei migliori programmi TV del 2023.

Monarch: Legacy of Monsters sarà presentato in anteprima il 17 novembre su Apple TV Plus.

