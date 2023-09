Serie 9 di orologi Carbon-Neutral di Apple: uno sguardo più da vicino al maggiore impatto climatico

Apple ha recentemente annunciato il rilascio del suo Apple Watch Series 9, che sostiene essere il suo primo prodotto a zero emissioni di carbonio. Sebbene questo sia effettivamente un passo avanti, è essenziale esaminare il quadro più ampio dell'impatto ambientale dell'azienda invece di concentrarsi esclusivamente sulla sostenibilità di un singolo prodotto.

Lo status di zero emissioni di carbonio dell'Apple Watch Series 9 si applica solo a combinazioni specifiche di casse e cinturini. Inoltre, Apple intende interrompere la vendita di accessori in pelle, come cinturini per orologi e custodie per telefoni, per ridurre al minimo le emissioni di gas serra. Tuttavia, quando si valutano gli impegni climatici di un'azienda, è fondamentale guardare oltre la sostenibilità del singolo prodotto e considerare la riduzione complessiva dell'impatto ambientale.

Apple mira a raggiungere la neutralità del carbonio entro il 2030, rappresentando una pietra miliare fondamentale rispetto alla quale dovremmo valutare l’azienda. Per quanto riguarda l’Apple Watch Series 9, le combinazioni selezionate di cassa e cinturino di questo modello, insieme all’Apple Watch Ultra 2 e all’Apple Watch SE, porteranno un logo che indica la neutralità del carbonio. Apple attribuisce la riduzione delle emissioni nel processo di produzione al miglioramento dei materiali, dell’elettricità e dei trasporti, inclusa una maggiore adozione di energia pulita da parte dei fornitori. Eventuali emissioni rimanenti vengono compensate attraverso progetti basati sulla natura, come iniziative di riforestazione che migliorano l’assorbimento di CO2. Inoltre, Apple si impegna a soddisfare il consumo di elettricità previsto dai clienti per la ricarica dei modelli Apple Watch a zero emissioni di carbonio, investendo in progetti di energia rinnovabile.

Nell’ambito del suo impegno per la sostenibilità, Apple ha sostituito la pelle con un materiale microtwill chiamato FineWoven, che si ritiene abbia emissioni di carbonio significativamente inferiori rispetto alla pelle. Questa transizione mira a ridurre le emissioni di gas serra provenienti dai bovini, che emettono metano, un potente gas serra che aggrava il cambiamento climatico.

Tuttavia, sebbene la riduzione delle emissioni provenienti da fonti specifiche sia importante, non riflette necessariamente i progressi complessivi che un’azienda sta compiendo verso i suoi obiettivi climatici. Un’azienda può realizzare un prodotto a minore intensità di carbonio, ma compensare questo risultato vendendo maggiori quantità di quel prodotto, portando alle stesse o addirittura maggiori emissioni di gas serra.

L’ultimo rapporto sui progressi ambientali di Apple indica un calo delle emissioni lorde di carbonio, con l’azienda che produrrà l’equivalente di 20.6 milioni di tonnellate di anidride carbonica nel 2022. Per raggiungere i suoi obiettivi climatici, Apple deve raggiungere l’obiettivo di zero emissioni nette entro la fine del decennio. È importante che il progresso continui, come dimostrato dal ruolo di Madre Natura interpretato da Octavia Spencer in una scenetta durante il recente evento di Apple, ricordando all'azienda di non deludere sua madre.

