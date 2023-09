Apple apre le iscrizioni per il campo annuale per imprenditori ed espande il suo raggio d'azione agli sviluppatori indigeni

By

Apple ha annunciato che ora accetta domande per il suo Entrepreneur Camp annuale, un’iniziativa che promuove la diversità e l’inclusività nel settore tecnologico. Nell’ambito dei suoi sforzi di espansione, Apple ha anche esteso il suo raggio d’azione per includere gli sviluppatori indigeni.

L'Entrepreneur Camp offre ai fondatori e agli sviluppatori sottorappresentati con attività basate su app mobili l'accesso a un laboratorio tecnologico avanzato. Lo scopo del programma è fornire a questi imprenditori gli strumenti e il supporto di cui hanno bisogno per avere successo nel settore tecnologico competitivo.

Riconoscendo le sfide uniche affrontate dai fondatori provenienti da comunità sottorappresentate, soprattutto nel settore tecnologico, Apple si impegna a fornire opportunità di crescita a questi individui. Aprendo le iscrizioni per il suo Entrepreneur Camp, Apple invita gli aspiranti e talentuosi imprenditori a candidarsi e a trarre vantaggio da questa esperienza coinvolgente.

Le persone interessate possono presentare domanda per il programma da oggi fino al 24 settembre. Le organizzazioni possono inviare fino a tre membri a partecipare al campo, a condizione che soddisfino i criteri delineati sul sito degli sviluppatori Apple. L'Entrepreneur Camp di quest'anno si terrà virtualmente, con due sessioni separate previste tra il 30 ottobre e il 3 novembre per i fondatori sottorappresentati e tra il 13 novembre e il 17 novembre per le fondatrici.

Mentre Apple continua a plasmare il futuro della tecnologia, riconosce l’importanza della diversità e dell’inclusività. Attraverso iniziative come l’Entrepreneur Camp, Apple mira a promuovere idee innovative provenienti da comunità sottorappresentate e consentire alle persone di lasciare il segno nel settore tecnologico.

Definizioni:

– Entrepreneur Camp: un programma annuale di Apple che offre accesso a laboratori tecnologici avanzati a fondatori e sviluppatori sottorappresentati con attività basate su app mobili.

– Comunità sottorappresentate: gruppi sociali che sono stati storicamente emarginati e hanno una rappresentanza limitata in alcuni settori, come quello tecnologico.

– Sviluppatori indigeni: sviluppatori che si identificano come indigeni e fanno parte di comunità indigene.

Fonte:

– Campo per imprenditori Apple: (URL)

– Sito degli sviluppatori Apple: (URL)