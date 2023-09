L'impianto di chip in Arizona di TSMC non eliminerà la dipendenza dalla produzione di silicio all'estero

Un nuovo impianto di chip in costruzione da TSMC in Arizona ha suscitato entusiasmo per l’aumento della produzione di chip negli Stati Uniti, in particolare per Apple. Tuttavia, gli esperti avvertono che questa mossa non eliminerà completamente la dipendenza dell'azienda dalla produzione di silicio all'estero.

Secondo gli addetti ai lavori, anche se i chip saranno prodotti negli Stati Uniti, dovranno comunque essere rispediti a Taiwan per l'assemblaggio completo. Gli ingegneri di TSMC e gli ex dipendenti Apple rivelano che le tecniche di imballaggio avanzate, cruciali per il processo di assemblaggio finale, non sono facilmente disponibili altrove senza una solida catena di fornitura.

Anche se TSMC non prevede di costruire un impianto di confezionamento di chip negli Stati Uniti a causa dei costi elevati, si ritiene che lo stabilimento dell'Arizona non produrrà abbastanza chip per giustificare la costruzione di un impianto di confezionamento avanzato nella regione.

Gli analisti hanno sollevato preoccupazioni circa le implicazioni geopolitiche del fab dell’Arizona. Dylan Patel, capo analista di SemiAnalysis, sottolinea che a causa dell'obbligo di rispedire i chip a Taiwan per l'imballaggio, la struttura potrebbe non essere altrettanto efficace in tempi di tensione geopolitica o di guerra.

Esiste la possibilità che Apple possa utilizzare la struttura per produrre alcuni chip di bassa importanza che possono essere confezionati utilizzando processi disponibili al di fuori di Taiwan. Tuttavia, poiché Apple fa molto affidamento sul metodo Integrated Fan-out Package on Package di TSMC, che viene utilizzato solo su volumi elevati dall'azienda, non è chiaro quanta produzione possa essere spostata in Arizona.

Sebbene lo stabilimento di chip di TSMC in Arizona contribuirà senza dubbio ad aumentare la produzione di chip negli Stati Uniti, è importante notare che non eliminerà completamente la necessità di produzione di silicio all'estero per Apple.

Fonti: The Information, SemiAnalysis