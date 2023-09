Il valore di mercato di Apple crolla a causa della minaccia cinese del divieto di iPhone

Apple (AAPL) ha registrato un calo significativo del valore di mercato, perdendo l’incredibile cifra di 200 miliardi di dollari in un periodo di due giorni. Il declino è stato innescato dalle notizie secondo cui i funzionari cinesi intendono vietare l’uso degli iPhone per lavori governativi. Questa notizia ha scosso la comunità degli investitori, facendo crollare il prezzo delle azioni Apple.

Il divieto di utilizzo dell’iPhone per lavori governativi in ​​Cina rappresenta un duro colpo per Apple, poiché il mercato cinese è uno dei principali motori delle entrate dell’azienda. Con oltre 1.4 miliardi di potenziali consumatori, la Cina rappresenta un flusso di entrate significativo per Apple, costituendo una parte sostanziale delle sue vendite globali.

Gli Stati Uniti, d’altro canto, sembrano trovarsi in una posizione economica più stabile rispetto alle principali economie europee e alla Cina. Nonostante le sfide affrontate dai mercati globali, l’economia statunitense ha mostrato una notevole resilienza.

Nel frattempo, il presidente Biden parteciperà al vertice del G20 in India. Il vertice, che riunisce i leader delle più grandi economie del mondo, offre un'opportunità per la cooperazione globale e la discussione su questioni economiche chiave.

Resta da vedere come Apple affronterà le sfide poste dal divieto dell'iPhone da parte del governo cinese. L’azienda potrebbe dover esplorare strategie alternative per mantenere la propria quota di mercato e i propri ricavi in ​​Cina. Questa recente flessione del mercato serve a ricordare i potenziali rischi e le incertezze affrontate dalle multinazionali che operano in un’economia globalizzata.

Fonte:

– Brad Smith di Yahoo Finanza

– I piani dei funzionari cinesi di vietare l'utilizzo dell'iPhone per lavori governativi