Apple presenta la ricarica USB-C per iPhone 15 e AirPods Pro

By

Durante il recente evento di Apple, la società ha annunciato che apporterà modifiche significative alla sua tecnologia di ricarica. La prossima gamma di iPhone 15 sarà dotata di porte USB-C, che sostituiranno le precedenti porte Lightning. Inoltre, Apple introduce anche un jack di ricarica USB-C per gli AirPods Pro di seconda generazione.

Con la nuova compatibilità USB-C, gli utenti potranno caricare la custodia AirPods Pro utilizzando un cavo USB-C collegato all'iPhone 15. Gli ultimi AirPods Pro con custodia USB-C possono già essere preordinati per $ 249 e lo saranno disponibile dal 22 settembre.

Oltre all'aggiornamento della porta di ricarica, Apple ha apportato miglioramenti agli AirPods Pro in termini di durata. Sia la custodia che gli auricolari sono ora classificati IP54 per la protezione dalla polvere, migliorandone la durata e la longevità complessive.

Apple ha anche rivelato che il case USB-C supporterà l’audio lossless a bassa latenza se abbinato al prossimo Vision Pro. Il chip H2 consente una qualità del suono a 20 bit e 48 kHz, promettendo un'esperienza audio coinvolgente quando le cuffie Apple verranno lanciate il prossimo anno.

Gli AirPods Pro di seconda generazione offrono aggiornamenti significativi rispetto al modello precedente, con una qualità audio migliorata e prestazioni migliorate di cancellazione attiva del rumore (ANC). Una caratteristica straordinaria è la modalità trasparente, che fornisce un'esperienza audio dal suono naturale durante le videochiamate e le interazioni vocali. L'accesso a mani libere a Siri, il cambio continuo del dispositivo e il controllo del volume aggiunto sono tra le comodità offerte dagli AirPods Pro.

Apple ha anche annunciato le prossime funzionalità per AirPods Pro con il rilascio di iOS 17. L'audio adattivo regolerà dinamicamente l'ANC e la modalità trasparenza in base al tuo ambiente, mentre il volume personalizzato utilizza l'apprendimento automatico per anticipare il livello di ascolto desiderato. Inoltre, la funzione Conversation Awareness abbassa il volume e dà priorità alle voci, riducendo automaticamente il rumore di fondo.

Si prevede che ulteriori aggiornamenti software miglioreranno il passaggio senza interruzioni tra i dispositivi, rendendo più semplice la transizione tra i dispositivi Apple. Inoltre, gli utenti saranno presto in grado di disattivare e riattivare l’audio premendo la levetta degli AirPods Pro, una funzionalità che sarà estesa anche ad altri modelli AirPods.

Apple sta lanciando anche una versione aggiornata dei suoi EarPods cablati, ora compatibili con USB-C. Al prezzo di $ 19, gli EarPods USB-C verranno rilasciati questa settimana.

Come sempre, Apple continua a innovare i suoi prodotti, offrendo funzionalità ed esperienze utente migliorate per i propri clienti.

Fonte:

– [Fonte 1]

– [Fonte 2]