Apple passa dalla gamma AirPods alla custodia di ricarica USB-C

Secondo un rapporto di Mark Gurman di Bloomberg, Apple dovrebbe convertire l'intera gamma AirPods in una custodia di ricarica USB-C. Mentre gli AirPods Pro effettueranno questa transizione insieme all’iPhone 15 all’evento Apple della prossima settimana, gli AirPods normali e gli AirPods Max seguiranno l’esempio “già dal prossimo anno”.

Per gli AirPods Pro, il cambiamento sarà limitato alla custodia di ricarica, mentre gli auricolari veri e propri rimarranno gli stessi del modello di seconda generazione rilasciato lo scorso anno. Apple ha anche annunciato diversi miglioramenti software per AirPods Pro, tra cui Adaptive Audio, Conversation Awareness e un passaggio automatico più affidabile tra dispositivi.

Al contrario, il divario più lungo tra gli aggiornamenti per gli AirPods normali e gli AirPods Max suggerisce che questi modelli subiranno un aggiornamento più completo. Gli AirPod di terza generazione sono quasi due anni dopo il loro ultimo aggiornamento e gli AirPods Max sono in circolazione da ancora più tempo. È improbabile che Apple cambi solo la porta di ricarica per gli AirPods Max, poiché non si prevede che ricevano le stesse nuove funzionalità degli AirPods Pro a causa del loro vecchio chip H1.

Il rapporto di Gurman fornisce anche dettagli su altri prodotti Apple, come i prossimi Apple Watch. I nuovi orologi saranno dotati di un sensore della frequenza cardiaca riprogettato e letture della salute più accurate. Inoltre, il rapporto conferma le voci precedenti su iPhone 15 e 15 Pro, inclusa una struttura più leggera in titanio e il passaggio a USB-C.

Nel complesso, il passaggio di Apple alle custodie di ricarica USB-C per la sua gamma AirPods significa un passo verso la standardizzazione tra i suoi dispositivi. Questo cambiamento offrirà agli utenti un’esperienza di ricarica più conveniente e si allinea con il passaggio a livello di settore verso la connettività USB-C.

Fonte:

– Mark Gurman di Bloomberg

- The Verge