Le azioni Apple crollano mentre la Cina prevede di espandere il divieto di iPhone

Giovedì Apple Inc. ha visto le sue azioni crollare di quasi il 3%, con una conseguente perdita di valore di mercato di quasi 200 miliardi di dollari in due giorni. Ciò avviene in quanto la Cina intende estendere il divieto sull’uso degli iPhone alle agenzie sostenute dal governo e alle società statali. La società con sede a Cupertino ha registrato un calo del 6.4% delle sue azioni, segnando il peggior crollo di due giorni in un mese. Apple è un componente importante nei principali indici azionari statunitensi, contribuendo a una più ampia flessione del mercato influenzata da varie questioni in Cina.

La Cina, la seconda economia più grande del mondo, sta affrontando una crisi in corso nel suo mercato immobiliare, che ha influenzato la domanda di materie prime e di elettronica di consumo. Apple fa molto affidamento sulla Cina come mercato estero più grande e base di produzione globale. Inoltre, anche l’aumento dei rendimenti dei titoli del Tesoro USA e le preoccupazioni sull’inflazione hanno avuto un impatto sulle azioni Apple. Con la svendita delle obbligazioni, si teme che la Federal Reserve debba adottare misure più forti per combattere l’inflazione, con un potenziale impatto sulla resilienza dell’economia statunitense.

La reazione del mercato a questa notizia è stata significativa, con gli investitori che hanno venduto vari asset come chip, tecnologia a mega capitalizzazione e azioni cinesi quotate negli Stati Uniti. L'indice Nasdaq 100, dominato dai titoli tecnologici, è sceso di circa l'1%. Inoltre, giovedì il Philadelphia Semiconductor Index, composto da diversi fornitori Apple, ha registrato un calo del 2.5%.

L'analista di Bank of America Corp. Wamsi Mohan ritiene interessante la tempistica del potenziale divieto, soprattutto considerando il recente lancio dello smartphone di fascia alta compatibile con 5G di Huawei Technologies Co.. Questo sviluppo suggerisce che Pechino sta facendo progressi nell’eludere gli sforzi degli Stati Uniti per contenere la propria crescita. Se il divieto venisse attuato, potrebbe colpire anche altre società tecnologiche statunitensi che fanno affidamento sulle vendite e sulla produzione in Cina.

Nonostante queste sfide, alcuni analisti, come Daniel Ives di Wedbush Securities, ritengono che l’impatto di un “divieto dell’iPhone sia esagerato”. Ives sostiene che il divieto riguarderebbe meno di 500,000 iPhone dei circa 45 milioni che si prevede verranno venduti in Cina nel prossimo anno. Sottolinea che Apple ha ancora ottenuto guadagni significativi nel mercato cinese degli smartphone.

Fonti: Bloomberg