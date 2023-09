Azioni da tenere d'occhio durante l'evento Wonderlust di Apple

Apple Inc ospiterà il suo attesissimo evento, Wonderlust, che svelerà il suo prossimo ciclo di prodotti, incluso l’iPhone 15 e i dettagli sull’Apple Watch. Con lo svolgimento dell’evento, si prevede che diversi titoli di fornitori e concorrenti subiranno volatilità.

Si prevede che Sony Group Corp, un fornitore chiave di Apple, attirerà una notevole attenzione durante l'evento, poiché Apple presenterà le capacità fotografiche del nuovo iPhone 15, che fa molto affidamento sul contributo di Sony.

Si prevede che Qualcomm Inc, a seguito del recente accordo con Apple per la fornitura dei sistemi modem-RF Snapdragon 5G per i prossimi iPhone, vedrà un aumento del prezzo delle sue azioni.

Skyworks Solutions Inc, un fornitore Apple che fornisce chip alla società tecnologica, si trova in una posizione precaria poiché dipende fortemente dalle entrate di Apple. Con il crescente sviluppo di chip interni da parte di Apple, Skyworks potrebbe affrontare delle sfide se Apple continuasse a mostrare più chip autoprodotti durante i suoi eventi.

Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM), un altro fornitore chiave di Apple, potrebbe subire pressioni sul prezzo delle sue azioni durante e dopo l'evento Wonderlust.

Qorvo Inc, che fornisce componenti per iPhone e Apple Watch, probabilmente attirerà l'attenzione poiché Apple metterà in risalto questi prodotti durante l'evento.

Broadcom Inc e Samsung Electronics Co Ltd, entrambi fornitori di Apple, potrebbero vedere fluttuazioni nei prezzi delle loro azioni man mano che l’evento procede, in particolare perché Samsung dovrebbe produrre display per il nuovo iPhone 15.

Fossil Group Inc potrebbe affrontare sfide se l'Apple Watch ricevesse attenzione e prezzi ben accolti o se le caratteristiche uniche che contraddistinguono i prodotti Fossil venissero svelate durante l'evento.

Nel complesso, vale la pena tenere d'occhio questi titoli mentre si svolge l'evento Wonderlust di Apple e vengono svelati i nuovi prodotti.

