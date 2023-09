Evento “Wonderlust” di Apple: cosa aspettarsi

L'attesa cresce man mano che l'attesissimo evento di Apple, “Wonderlust”, è proprio dietro l'angolo. In programma per domani, questo evento dovrebbe svelare alcuni nuovi entusiasmanti prodotti che delizieranno i fan Apple di tutto il mondo. Sebbene ci siano alcuni lanci confermati, come l’iPhone 15 e l’Apple Watch Series 9, le voci sono piene di speculazioni su cos’altro Apple ha in serbo.

Uno dei lanci più attesi è l'iPhone 15. Le fughe di notizie e gli addetti ai lavori del settore hanno fornito alcune informazioni su cosa possiamo aspettarci da questa nuova linea di iPhone. Si dice che abbia nuovi colori, un design più sottile e un telaio più leggero realizzato in lega di titanio. Si prevede che il display sarà leggermente più grande e la fotocamera sarà dotata di un teleobiettivo periscopico che offre una migliore nitidezza e un peso ridotto.

Un entusiasmante aggiornamento di cui si parla per l’iPhone 15 è la sua capacità di trasferimento dati ad alta velocità Thunderbolt, che consentirà velocità di ricarica più elevate. Questa è stata una funzionalità tanto desiderata dai fan di iPhone, rendendola un'aggiunta molto attesa.

Oltre all'iPhone 15, Apple lancerà anche l'Apple Watch Series 9. Sebbene i dettagli sul nuovo dispositivo indossabile siano scarsi, si prevede che completerà l'iPhone 15 e offrirà funzionalità e caratteristiche migliorate.

Oltre a questi lanci confermati, ci sono speculazioni secondo cui Apple potrebbe rilasciare nuovi AirPods quest'anno. Sono passati tre anni dal rilascio degli AirPods Max, il che rende questa una potenziale opportunità per Apple di introdurre una versione aggiornata.

Un'altra possibilità è che Apple fornisca un'anteprima delle sue prossime cuffie per "informatica spaziale" Vision Pro, anche se non è previsto che vengano rilasciate fino al prossimo anno.

Anche se potrebbero esserci sorprese in serbo, è improbabile che nuovi iPad o Mac vengano svelati all'evento "Wonderlust". È più probabile che questi rilasci avvengano nel 2024 con l'introduzione del chip M3 di Apple.

Per coloro che aspettano con impazienza di guardare l'evento, sarà trasmesso in live streaming sul sito Web di Apple. L'evento si terrà martedì 12 settembre alle 10:1 PT (XNUMX:XNUMX ET).

Mentre i fan di Apple contano le ore, l’entusiasmo continua a crescere. Restate sintonizzati per l'evento “Wonderlust” di domani, dove si prevede che Apple presenterà le sue ultime innovazioni e stupirà ancora una volta il pubblico.

Fonte:

– Evento Apple del 2023: cosa aspettarsi. Estratto da [Articolo fonte]