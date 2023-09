Evento di lancio Wonderlust di Apple: iPhone 15, AirPods con USB C e nuovi Apple Watch

Apple terrà il suo attesissimo evento di lancio Wonderlust presentando una gamma di nuovi prodotti. L'evento avrà luogo alle 10:30 ora indiana presso la sede Apple a Cupertino. Wonderlust, come definito dall'Urban Dictionary, significa "Il desiderio di essere in un costante stato di meraviglia", in linea con l'obiettivo di Apple di mantenere i propri utenti stupiti e sorpresi.

Uno dei momenti salienti dell'evento sarà il lancio della nuova linea di iPhone, che comprende quattro modelli: iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max. Si prevede che questi nuovi iPhone saranno dotati di tecnologia avanzata e prestazioni migliorate, soddisfacendo le esigenze degli appassionati Apple.

Oltre agli iPhone, Apple dovrebbe presentare anche la prossima generazione di Apple Watch Serie 9. Tuttavia, quest'anno non si fa menzione di un Apple Watch Ultra o di un Apple Watch SE, suggerendo che l'attenzione sarà focalizzata sull'ammiraglia Serie 9 modello.

Per coloro che desiderano guardare l'evento Wonderlust, sono disponibili diverse opzioni. Gli utenti possono visitare il sito Web di Apple e accedere alla pagina degli eventi Apple per guardare direttamente lo streaming live. In alternativa, l'evento verrà trasmesso in streaming anche sulla pagina YouTube ufficiale di Apple, piattaforma che l'azienda utilizza da diversi anni per gli eventi in live streaming.

Un’altra opzione è guardare l’evento tramite l’app Apple TV, che dovrebbe contenere l’elenco dell’evento di lancio di iPhone 15, fornendo un’esperienza senza interruzioni agli utenti.

L'evento di lancio Wonderlust di Apple promette di portare sul mercato nuovi entusiasmanti prodotti e funzionalità. Che si tratti dell'attesissimo iPhone 15 o dell'Apple Watch Series 9 migliorato, gli appassionati di Apple avranno una sorpresa.

Fonte:

– Dizionario urbano (www.urbandictionary.com)

– Sito web Apple (www.apple.com/apple-events/)

– Pagina YouTube di Apple