L'attesissima serie iPhone 15 viene lanciata oggi

La tanto attesa serie iPhone 15 uscirà oggi e i fan di tutto il mondo attendono con impazienza il lancio. Si prevede che questa sedicesima generazione dell'iconico smartphone introdurrà una serie di nuove funzionalità che rivoluzioneranno ancora una volta la scena degli smartphone.

Si dice che Apple svelerà due modelli della serie iPhone 15: l'iPhone 15 Pro e il più grande iPhone 15 Pro Max. L'iPhone 15 Pro avrà uno schermo da 6.1 pollici, mentre il modello Pro Max vanta uno schermo da 6.7 ​​pollici. Inoltre, ci saranno anche iPhone 15 e iPhone 15 Plus standard, insieme ad Apple Watch Series 9, Apple Watch Ultra di seconda generazione e Apple AirPods Pro di seconda generazione.

Sebbene Apple non abbia fornito alcuna informazione ufficiale sui nuovi iPhone, i rapporti trapelati suggeriscono che saranno più leggeri dei modelli precedenti, offriranno una durata della batteria migliorata e presenteranno una fotocamera aggiornata. Una modifica confermata è che i nuovi iPhone includeranno un cavo di ricarica USB-C invece del cavo Lightning proprietario utilizzato nei modelli precedenti. Questa decisione è conforme alla normativa UE, che impone che tutti i dispositivi portatili siano compatibili con un caricabatterie universale entro dicembre 2024.

Per quanto riguarda i prezzi, non sono stati rilasciati dati esatti, ma le indicazioni sono che i nuovi iPhone potrebbero essere leggermente più costosi dei loro predecessori. La gamma 2023 di iPhone e orologi Apple non sarà disponibile per l'acquisto fino al 22 settembre.

L'attesissimo evento di lancio, noto come "Wonderlust", si svolgerà allo Steve Jobs Theatre di Apple Park, in California. I fan possono sintonizzarsi sul live streaming dell'evento alle 6:XNUMX, ora del Regno Unito, per ottenere tutti i dettagli sui nuovi iPhone e altri interessanti prodotti.

