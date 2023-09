Apple presenta Apple Watch Ultra 2 con aggiornamenti interni

Apple ha recentemente annunciato il suo ultimo smartwatch di punta, l'Apple Watch Ultra 2. Sebbene il design dell'Ultra 2 rimanga simile al suo predecessore, i principali miglioramenti sono stati apportati all'interno del dispositivo. Alimentato dal SiP S9 di Apple, dotato di un motore neurale a quattro core e di un chip di localizzazione a banda ultra larga U2, Ultra 2 offre funzionalità avanzate come l'elaborazione Siri sul dispositivo e un rilevamento della posizione più accurato.

L'Ultra 2 vanta un display aggiornato, valutato per 3,000 nit, che lo rende il display più luminoso mai visto su un Apple Watch. Apple afferma che gli utenti possono aspettarsi fino a 72 ore di durata della batteria in modalità di risparmio energetico. Inoltre, la cassa dell'Ultra 2 è realizzata al 95% in titanio riciclato, riflettendo l'impegno di Apple per la sostenibilità.

Sebbene gli aggiornamenti hardware siano degni di nota, gli utenti di Apple Watch possono anche anticipare cambiamenti significativi con l'introduzione di watchOS 10. Questo aggiornamento porta widget, icone delle app ridisegnate e nuove funzionalità di mappatura e ciclismo nell'interfaccia dell'orologio. L'Ultra 2 introduce anche un nuovo quadrante, denominato Modular Ultra, che utilizza il bordo esterno del display. Inoltre, un nuovo gesto di doppio tocco semplifica l'avvio e la conclusione delle telefonate.

L'Apple Watch Ultra 2 è disponibile per il preordine al prezzo iniziale di $ 799 e la spedizione inizierà il 22 settembre. L'evento di lancio, tenutosi all'Apple Park di Cupertino, includeva anche aggiornamenti all'Apple Watch Series 9 e al modello SE più conveniente.

Fonte:

– The Verge: Monica Chin “L'ultimo dispositivo indossabile di fascia alta di Apple ottiene aggiornamenti interni ma mantiene il design ampio e robusto”

– Apple.com