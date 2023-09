Presentazione del nuovo Apple Watch Serie 9

By

Apple ha presentato ufficialmente l'Apple Watch Series 9, l'ultima aggiunta alla propria gamma di smartwatch. Una delle caratteristiche principali della Serie 9 è il nuovo SiP Apple S9, che offre miglioramenti significativi in ​​termini di prestazioni e funzionalità.

L'S9 SiP vanta una CPU aggiornata, una GPU più veloce del 30% e un motore neurale a 4 core. Questi aggiornamenti comportano una velocità raddoppiata per le attività di apprendimento automatico, rendendo lo smartwatch ancora più capace dei suoi predecessori. Il motore neurale migliorato consente inoltre di elaborare le richieste Siri sul dispositivo stesso, garantendo operazioni più veloci e sicure.

Un'altra aggiunta degna di nota alla Serie 9 è il nuovo chip a banda ultralarga. Questo chip consente agli utenti di eseguire il ping del proprio iPhone connesso e localizzarlo, in modo simile a come funziona un AirTag. Inoltre, la Serie 9 è dotata di un display in grado di regolare i livelli di luminosità, con un massimo di 2,000 nit e un minimo di 1 nit.

Una delle caratteristiche distintive della Serie 9 è il gesto del “doppio tocco”. Questo gesto consente agli utenti di controllare il pulsante principale di un'app toccando due volte insieme il pollice e l'indice, semplificando l'esecuzione di attività comuni come l'avvio dello stack intelligente o la risposta alle chiamate.

Apple ha anche presentato l’Apple Watch Ultra 2, che condivide molte delle stesse funzionalità della Serie 9 ma offre capacità di visualizzazione ancora più luminose fino a 3,000 nit. L'Ultra 2 include un nuovo quadrante chiamato Modular Ultra, progettato specificamente per gli atleti e gli appassionati di outdoor che richiedono coordinate GPS, informazioni sull'elevazione o misurazioni della profondità dell'acqua.

Sia l'Apple Watch Series 9 che l'Ultra 2 sono disponibili per il preordine a partire da oggi e saranno lanciati ufficialmente il 22 settembre. La Serie 9 ha un prezzo di $ 399, mentre l'Ultra 2 costa $ 799. Apple ha anche introdotto i braccialetti ecologici “FineWoven” come opzione per la serie Apple Watch.

Per maggiori dettagli sugli annunci fatti durante l'evento Wonderlust di Apple, consulta la nostra carrellata completa.

