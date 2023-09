Apple lancia l'iPhone serie 15 e l'Apple Watch serie 9 all'evento Wonderlust

By

Apple ha finalmente presentato l'attesissima serie iPhone 15 e l'ultima aggiunta alla sua gamma di smartwatch, l'Apple Watch Series 9, all'evento Wonderlust del 2023. L'iPhone 15 ha rubato la scena con il suo design, le sue funzionalità e gli aggiornamenti impressionanti, mentre Si prevede che l'Apple Watch Series 9 raccoglierà molto apprezzamento come il suo predecessore, l'Apple Watch Series 8.

L'Apple Watch Series 9 ha ricevuto un aggiornamento con un nuovo potente chip che dovrebbe migliorare le prestazioni generali. Il modello precedente introduceva funzionalità di monitoraggio del ciclo per la salute delle donne e questa funzionalità continua nella nuova serie. Inoltre, Apple ha anche introdotto l'Apple Watch Ultra 2 premium con nuove aggiunte e funzionalità.

Il nuovo Apple Watch Series 9 è alimentato dall'ultimo chipset S9, che offre prestazioni migliorate. Una caratteristica degna di nota è l'integrazione Siri+salute, che consente agli utenti di interagire con l'assistente vocale per promemoria e domande relative alla salute, come il controllo della frequenza cardiaca. Apple ha inoltre introdotto una comoda funzione Gesto a doppio tocco che consente agli utenti di rispondere alle chiamate, terminare le chiamate, riprodurre/mettere in pausa la musica e scorrere i widget con un semplice doppio tocco utilizzando il pollice e l'indice.

L'Apple Watch Series 9 funziona con il nuovo WatchOS 10, che introduce funzionalità aggiuntive e miglioramenti all'Apple Watch. Secondo Apple, il Watch Series 9 sarà disponibile il mese prossimo e offrirà velocità e prestazioni migliorate rispetto al suo predecessore. La versione GPS ha un prezzo di 399 dollari, mentre la versione GPS+cellulare costa 499 dollari.

Nel complesso, l’evento Wonderlust ha messo in mostra le eccezionali funzionalità e il design della serie iPhone 15 e dell’Apple Watch Series 9. Apple continua a spingersi oltre i confini con una tecnologia innovativa, fornendo ai consumatori dispositivi potenti e ricchi di funzionalità.

Fonti: Apple

Definizioni:

Chipset: un chipset è una raccolta di circuiti integrati che forniscono le interfacce e le funzionalità necessarie per uno specifico dispositivo elettronico.

WatchOS: WatchOS è il sistema operativo progettato specificamente per Apple Watch, che fornisce l'interfaccia software e le funzionalità per il dispositivo.

GPU: GPU sta per Graphics Processing Unit, responsabile del rendering e della visualizzazione della grafica su dispositivi elettronici.