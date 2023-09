Apple presenta Apple Watch Series 9: più veloce, più intelligente e più sostenibile

By

Apple ha presentato ufficialmente il suo ultimo indossabile, l'Apple Watch Series 9, all'evento Wonderlust tenutosi a Cupertino. Il nuovo smartwatch è dotato del potente chip S9, che vanta un aumento della velocità del 60% e una GPU più veloce del 30% rispetto al suo predecessore.

Una delle caratteristiche degne di nota dell'Apple Watch Series 9 è l'introduzione di WatchOS 10 e la funzione Name Drop. Questa funzionalità consente agli utenti di condividere informazioni personali quando si trovano in prossimità di un altro utente con lo stesso dispositivo. Inoltre, l'integrazione della tecnologia Ultrawideband migliora l'interoperabilità con HomePod e migliora la funzionalità Trova il mio.

Il display dell'Apple Watch Series 9 offre straordinarie capacità di luminosità, che vanno da 2,000 nit al massimo a un singolo nit al minimo. L'introduzione della funzionalità sanitaria Siri consente agli utenti di ricevere aggiornamenti sanitari tramite comandi vocali. Questa funzionalità è supportata dal motore neurale aggiornato, che aumenta la velocità di trascrizione del testo del 25% rispetto al chip S8.

Un'aggiunta unica all'Apple Watch Series 9 è la funzione Doppio tocco. Utilizzando questo sistema di input, gli utenti possono eseguire varie azioni come rispondere alle chiamate o disattivare gli allarmi toccando insieme l'indice e il pollice. Questa funzionalità sarà disponibile il mese prossimo.

In linea con l’impegno di Apple per la sostenibilità, l’Apple Watch Series 9 è il “primo prodotto a zero emissioni di carbonio” dell’azienda. Il raggiungimento di questo status è attribuito all’uso di più componenti riciclati, incluso il cobalto, a imballaggi migliorati e all’ottenimento di crediti di carbonio di “alta qualità”.

I clienti possono scegliere tra una gamma di opzioni di colore per la Serie 9, tra cui starlight, argento, mezzanotte, rosso prodotto e un nuovo colore rosa. Il prezzo di partenza per l’Apple Watch Series 9 è di $ 399, con preordini a partire da oggi e spedizioni a partire dal 22 settembre.

Definizioni:

– Chip S9: l'ultimo chip sviluppato da Apple per i suoi dispositivi indossabili, che fornisce prestazioni migliorate.

– Banda ultralarga: una tecnologia di comunicazione wireless che consente il trasferimento di dati a corto raggio e con larghezza di banda elevata tra dispositivi.

– Motore neurale: un componente dei chip Apple specializzato in attività di intelligenza artificiale e apprendimento automatico.

Fonte:

– Evento Apple Wonderlust a Cupertino.