Apple annuncia Apple Watch Series 9: cosa c'è di nuovo?

Apple ha presentato l’ultima versione del suo popolare smartwatch, l’Apple Watch Series 9, durante il suo evento speciale chiamato “Wonderlust”. Il nuovo Apple Watch mantiene lo stesso design del suo predecessore ma presenta notevoli aggiornamenti in termini di processore e sensori.

Uno dei miglioramenti significativi dell'Apple Watch Series 9 è l'introduzione del SiP (sistema in pacchetto) S9. Questo nuovo processore è dotato di GPU e CPU più veloci, con conseguente riduzione dei tempi di caricamento durante l'apertura delle app o il riavvio del sistema. Gli utenti potranno sperimentare prestazioni migliorate e un funzionamento più fluido.

Inoltre, il SiP S9 incorpora una nuova versione del chip a banda ultra larga di Apple. Similmente al chip U1, la tecnologia potenziata a banda ultralarga fornisce “consapevolezza spaziale”. Ciò consente all'Apple Watch di rilevare con precisione la posizione di altri dispositivi compatibili nelle vicinanze. La funzionalità potenziata della banda ultralarga migliora la funzione Trova il mio e apre le porte a nuove possibilità.

Sebbene l’Apple Watch Series 9 non introduca nuove funzionalità per la salute, è dotato di un sensore di frequenza cardiaca migliorato per una maggiore precisione. Apple ha anche aggiunto un nuovo giroscopio che consente agli utenti di controllare l'orologio con un gesto di doppio tocco, eliminando la necessità di toccare lo schermo.

Un altro miglioramento degno di nota è il display più luminoso dell'Apple Watch Series 9. Con una luminosità fino a 2000 nit, lo schermo offre immagini brillanti, anche in pieno sole. Quando non in uso, il display si attenua fino a 1 nit, preservando la durata della batteria.

Il nuovo Apple Watch Series 9 è disponibile nelle versioni da 41 mm e 45 mm, realizzato sia in alluminio che in acciaio inossidabile. I prezzi per la Serie 9 partono da $ 399. I preordini per l'Apple Watch Series 9 sono ora aperti e sarà lanciato ufficialmente nei negozi il 22 settembre.

Fonti: Apple [aggiungi URL]