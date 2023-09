Cosa aspettarsi dai nuovi orologi Apple: Serie 9 e Ultra 2

Apple è pronta a svelare la sua nuova serie iPhone 15, così come l'Apple Watch Series 9 e l'Apple Watch Ultra 2 di prossima generazione durante l'evento "Wonderlust". Sebbene circolassero informazioni sull’iPhone 15, i nuovi orologi sono rimasti in gran parte un mistero. Ecco cosa aspettarci dai prossimi orologi Apple e dai principali cambiamenti che potrebbero apportare.

Secondo un recente rapporto Bloomberg di Mark Gurman, l'Apple Watch Series 9 e Ultra 2 avranno un design simile ai modelli attuali ma potrebbero presentare un nuovo processore e vari aggiornamenti di sensori e componenti. Ciò potrebbe includere un sensore della frequenza cardiaca più accurato, che migliora le capacità di monitoraggio del fitness degli orologi. Si dice inoltre che i nuovi orologi siano dotati di un nuovo chip U2, una versione aggiornata del chip a banda ultralarga esistente.

Per gli appassionati di avventure, Apple potrebbe presentare un nuovo Apple Watch Ultra 2 completamente nero. L'attuale modello Ultra è noto per il suo involucro in titanio e la struttura in vetro resistente, ideale per attività all'aperto come l'escursionismo e le immersioni. Tuttavia, era disponibile solo in un unico colore, il grigio. Per risolvere questa limitazione, Apple potrebbe offrire una versione completamente nera dell'Ultra 2.

Ci sono state voci di un'importante riprogettazione per l'Apple Watch, simile all'impatto dell'iPhone X sull'iPhone. Inizialmente il lancio di questo orologio ridisegnato, dotato di display microLED, era previsto per il 2024. Tuttavia, sembra che il suo rilascio potrebbe essere ritardato fino alla seconda metà di questo decennio. Gli analisti suggeriscono che il lancio del Apple Watch Ultra microLED avverrà probabilmente nel primo trimestre del 1 invece che nella seconda metà del 2026, precedentemente prevista.

Mentre la serie iPhone 15 ha raccolto molta attenzione, i nuovi orologi Apple sono rimasti relativamente sotto il radar. La Serie 9 e l'Ultra 2 potrebbero non differire in modo significativo nell'aspetto dai loro predecessori, ma i loro processori aggiornati, i sensori migliorati e la potenziale introduzione di un Ultra 2 completamente nero li renderanno probabilmente opzioni interessanti per gli appassionati Apple e gli utenti focalizzati sul fitness.

Fonti: Bloomberg, MacRumors