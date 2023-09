Apple Watch Series 9 e Ultra pronti per aggiornamenti significativi, suggeriscono i rapporti

Un recente rapporto di Mark Gurman di Bloomberg ha fatto luce sugli aggiornamenti attesi sia per l'Apple Watch Series 9 che per l'Apple Watch Ultra. Sebbene ci siano state voci limitate sulla nuova gamma di Apple Watch, il rapporto fornisce ulteriori approfondimenti su cosa aspettarsi da questi dispositivi.

Secondo il rapporto, non ci saranno cambiamenti in termini di dimensioni o design per nessuno dei due modelli. Tuttavia, entrambi i dispositivi presenteranno nuovi materiali e colori, con particolare attenzione all’utilizzo di più materiali riciclati. L'Apple Watch Ultra introdurrà anche una nuova opzione di colore nero, come precedentemente ipotizzato.

Sebbene il rapporto non entri nei dettagli, suggerisce che entrambi i modelli riceveranno miglioramenti nel sensore e nei componenti interni. Ciò include una versione migliorata del sensore di frequenza cardiaca, molto apprezzato per la sua precisione. Insieme a questi aggiornamenti, si vocifera anche di una migliore efficienza e precisione del sensore.

Inoltre, si dice che entrambi i dispositivi incorporino un nuovo chip U2 a banda ultra larga, che migliorerà la capacità Trova il mio dei dispositivi.

Per quanto riguarda l'abbandono da parte di Apple della pelle, il rapporto chiarisce che solo "alcuni" dei suoi cinturini per orologi in pelle verranno interrotti. Sebbene ci siano state voci sulla transizione di Apple verso un tessuto composito, non è chiaro se questo cambiamento sarà pienamente implementato nel prossimo evento Apple di settembre.

Mark Gurman, noto per i suoi report accurati sui piani futuri di Apple, ha una solida esperienza nel fornire informazioni affidabili.

Fonte:

– Mark Gurman di Bloomberg

– Varie voci e speculazioni