Apple Watch Series 8: un ottimo acquisto con un'offerta Amazon

Apple è pronta a fare grandi rivelazioni per iPhone, iPad e Apple Watch al suo evento "Wanderlust". Mentre Apple tende a rimuovere rapidamente i modelli più vecchi dal suo sito, l'Apple Watch Series 8 è ancora un ottimo acquisto per coloro che desiderano iniziare la propria routine di fitness con varie app.

Notizie ancora migliori, Amazon offre attualmente uno sconto del 22% sull'Apple Watch Series 8, portando il prezzo a soli $ 309.99, con un risparmio di $ 90.

L'Apple Watch Series 8 è dotato di funzionalità chiave come localizzatore GPS, rilevamento degli urti, sensore di temperatura e accesso a un app store di terze parti. È stato lanciato nel settembre 2022.

Sebbene la Serie 9 sia all'orizzonte, questo accordo si rivela un ottimo modo per iniziare uno stile di vita attivo. L'Watch Series 8 potrebbe non offrire molte funzionalità aggiuntive rispetto alla Series 7, ma offre comunque vantaggi come un sensore di temperatura per il monitoraggio dell'ovulazione e il rilevamento degli incidenti. Inoltre, con l'imminente rilascio di watchOS 10, l'Apple Watch Series 8 riceverà numerosi miglioramenti e una nuova interfaccia utente.

Rivedi il consenso di LiveScience, TechRadar, Tom's Guide e T3 valuta positivamente l'Apple Watch Series 8. È altamente raccomandato a coloro che desiderano un dispositivo elegante per monitorare passi, esercizi e altro, nonché accedere a migliaia di app Apple Watch in diverse categorie.

Se stai valutando un acquisto, tieni presente che la Serie 9 potrebbe offrire funzionalità aggiuntive. Inoltre, l'Apple Watch Series 8 non è compatibile con i telefoni Android. Tuttavia, se desideri un dispositivo affidabile per monitorare i tuoi obiettivi di fitness, l'Apple Watch Series 8 è un'opzione eccellente.

Fonti: WordsSideKick.com, TechRadar, Tom's Guide, T3