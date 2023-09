L'app per la frequenza cardiaca di Apple Watch viene riprogettata con watchOS 10

By

L'app Frequenza cardiaca per Apple Watch ha ricevuto una riprogettazione significativa con il rilascio di watchOS 10. Insieme a un nuovo look, l'app ora include una nuova interessante funzionalità che consente agli utenti di visualizzare il proprio battito cardiaco in tempo reale.

watchOS 10 ha apportato una profonda revisione all'esperienza di Apple Watch, introducendo una nuova interfaccia utente widget, monitoraggio dell'umore per la salute mentale, nuovi quadranti e versioni rinnovate di app native come Meteo, Borsa, Casa, Mappe, Messaggi, Orologio mondiale, e frequenza cardiaca.

Le app riprogettate in watchOS 10 forniscono più informazioni a colpo d'occhio e offrono nuovi modi per navigare e accedere rapidamente ai contenuti. L'app Heart Rate ora ha un'interfaccia più elegante rispetto al precedente design piastrellato in watchOS 9. L'interfaccia utente occupa l'intero schermo e include un effetto a catena che pulsa ad ogni battito cardiaco.

Quando avviano l'app Heart Rate, gli utenti vedranno un'icona a forma di cuore ombreggiata mentre l'orologio misura il polso corrente. L'icona inizia quindi a pulsare in sincronia con il battito cardiaco dell'utente, consentendogli di visualizzare la propria frequenza cardiaca in tempo reale.

L'app aggiornata include varie schermate che mostrano l'intervallo di frequenza cardiaca giornaliera dell'utente, la frequenza di riposo, la frequenza di camminata e la frequenza di allenamento. Queste schermate hanno un aspetto più pulito e sono dotate di pulsanti informativi “i” che forniscono informazioni aggiuntive sulle velocità di riposo e camminata.

Nella parte inferiore dell'app, gli utenti possono trovare i dettagli della frequenza cardiaca per tutti gli allenamenti completati durante il giorno, inclusi i numeri di recupero cardio.

La nuova app Apple Watch Heart Rate è disponibile in watchOS 10, attualmente in versione beta. Tuttavia, è importante notare che una volta installato watchOS 10, non è possibile eseguire il downgrade a watchOS 9.

Nel complesso, la riprogettazione e le nuove funzionalità dell'app Heart Rate in watchOS 10 offrono un'esperienza più coinvolgente e informativa per gli utenti di Apple Watch.

Fonte: 9to5Mac