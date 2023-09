iOS 17 di Apple presenta lo strumento di monitoraggio delle emozioni per l'app Salute

By

L'ultimo aggiornamento software di Apple, iOS 17, include una nuova funzionalità che consente agli utenti di monitorare il proprio umore e le proprie emozioni quotidiane. Lo strumento, noto come “campionamento dell’esperienza” nel campo della ricerca sulle emozioni, mira ad aiutare gli utenti a sviluppare consapevolezza e resilienza emotiva.

Lo strumento di monitoraggio delle emozioni, disponibile nell’app Salute di Apple per iPhone, iPad e Apple Watch, consente agli utenti di registrare i propri sentimenti su una scala mobile da “molto spiacevole” a “molto piacevole”. Gli utenti possono anche selezionare da un elenco di aggettivi per etichettare i propri sentimenti e indicare i fattori che potrebbero averli influenzati.

La decisione di Apple di includere uno strumento di tracciamento delle emozioni potrebbe essere guidata dal settore emergente del rilevamento e del riconoscimento delle emozioni, che si prevede varrà miliardi di dollari entro il 2024. Mentre gli scienziati sono divisi sulla possibilità di dedurre accuratamente le emozioni solo dai segnali corporei, l’inclusione dell’auto-segnalazione suggerisce un riconoscimento dell’importanza dell’esperienza soggettiva nella comprensione delle emozioni.

La nuova funzionalità offre due metodi di reporting: “emozioni etichettate” per i sentimenti del momento presente e “stati d’animo designati” per i sentimenti quotidiani complessivi. Sebbene la distinzione tra emozioni e stati d’animo non sia chiaramente definita, offrire agli utenti la possibilità di selezionare diversi intervalli di tempo e tipi di sentimenti può aiutare ad aumentare l’autoconsapevolezza e a identificare i pregiudizi nella memoria e i fattori scatenanti dell’umore.

Sebbene la caratteristica attuale catturi solo la dimensione di valenza del sentimento (piacevolezza vs spiacevolezza), i ricercatori suggeriscono che misurare separatamente la piacevolezza, la spiacevolezza e i livelli di eccitazione fornirebbe una comprensione più completa dei sentimenti di una persona. L'elenco iniziale delle categorie di sentimenti di Apple, tuttavia, copre un'ampia gamma di emozioni ed è un buon punto di partenza.

La ricerca ha dimostrato che monitorare ed etichettare i sentimenti può migliorare la differenziazione emotiva e aiutare le persone ad affrontare il disagio, il che contribuisce a un migliore funzionamento psicologico. Inoltre, studi recenti suggeriscono che i modelli di fluttuazioni momento per momento dei sentimenti quotidiani possono essere indicativi di problemi di salute mentale. L’ampia base di utenti di Apple e la storia di collaborazione nella ricerca offrono opportunità promettenti per approfondire la nostra comprensione e il trattamento dei comuni disturbi di salute mentale.

Mentre Apple garantisce agli utenti la privacy e le misure di sicurezza in atto per proteggere i propri dati sanitari, la nuova funzionalità richiede agli utenti di condividere ulteriori informazioni personali. È importante che gli utenti valutino i potenziali benefici rispetto ai rischi e considerino il loro livello di comfort nel condividere tali dati.

Fonti: [Articolo fonte]