Apple rilascia aggiornamenti per i sistemi operativi precedenti per risolvere problemi di sicurezza

Apple ha recentemente rilasciato aggiornamenti per i suoi sistemi operativi meno recenti, tra cui iOS e iPadOS 15.7.9, macOS Monterey 12.6.9 e macOS Big Sur 11.7.10. Questi aggiornamenti mirano a risolvere un problema di sicurezza e fornire compatibilità con altri dispositivi e accessori.

Sebbene Apple di solito si concentri sui sistemi operativi della generazione attuale, occasionalmente rilascia aggiornamenti per modelli precedenti che non sono in grado di eseguire le versioni più recenti. Questi aggiornamenti hanno molteplici scopi, inclusi miglioramenti della sicurezza e abilitazione della compatibilità con i dispositivi più recenti.

Gli aggiornamenti sono stati introdotti un giorno prima dell'evento speciale di Apple e gli utenti possono installarli tramite i sistemi di aggiornamento dei rispettivi sistemi operativi. Per iOS e iPadOS, gli aggiornamenti sono disponibili nel menu Impostazioni in Generale e Aggiornamento software.

Gli aggiornamenti iOS 15.7.9 e iPadOS 15.7.9 sono identificati dal numero di build 19H365. L'aggiornamento macOS Big Sur 11.7.10 porta il numero di build 20G1427, mentre macOS Monterey 12.6.9 è identificato come build 21G726.

Uno dei miglioramenti chiave di questi aggiornamenti è la patch per CVE-2023-41064, una vulnerabilità di sicurezza che potrebbe potenzialmente consentire l'esecuzione di codice arbitrario attraverso un'immagine dannosa utilizzando ImageIO. La patch risolve un problema di buffer overflow migliorando la gestione della memoria, rendendola più sicura.

Apple ha riconosciuto che ci sono state segnalazioni che suggeriscono uno sfruttamento attivo di questa vulnerabilità. La scoperta di CVE-2023-41064 è attribuita a The Citizen Lab presso la Munk School dell'Università di Toronto.

