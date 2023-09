Apple abbraccia la ricarica USB-C nella nuova linea di prodotti

Apple ha recentemente presentato la sua ultima linea di prodotti, mostrando miglioramenti ai suoi smartwatch e telefoni. Sebbene siano state presentate diverse nuove funzionalità impressionanti, il cambiamento più significativo è l’adozione della ricarica USB-C. Questa mossa arriva quando i legislatori europei hanno imposto che tutti i dispositivi tecnologici portatili venduti nel continente debbano essere dotati di ricarica USB entro la fine del prossimo anno.

L’aggiunta di una porta USB-C all’iconico iPhone è una svolta degna di nota per Apple. L’azienda, nota per la sua innovazione, è rimasta indietro rispetto ad altri rivali tecnologici in questo settore. Tuttavia, invece di creare una versione separata del dispositivo per il mercato europeo, Apple ha scelto di rendere la porta USB-C standard su tutti i suoi smartphone in tutto il mondo.

I consumatori hanno espresso entusiasmo per questo passaggio verso la ricarica universale. Molti apprezzano la comodità di utilizzare lo stesso tipo di cavo di ricarica per tutti i propri dispositivi. Coloro che viaggiano spesso lo trovano particolarmente vantaggioso, poiché elimina la necessità di trasportare più cavi.

Catherine Warren, imprenditrice nel settore dei media e della tecnologia, accoglie con favore il passaggio alla standardizzazione, affermando: “Dal mio punto di vista, qualsiasi cosa standard è buona. Questo è un piccolo passo molto positivo verso la compatibilità che tutti noi cerchiamo come consumatori”.

Gay Gordon-Byrne, direttore esecutivo del gruppo di lobby dei consumatori Right to Repair Foundation, riconosce il valore del mandato dell'UE ma rimane scettico sulle motivazioni di Apple. Suggerisce che Apple potrebbe provare a sopravvalutare il significato di questo cambiamento, poiché sono felici di fare qualsiasi cosa che li faccia sembrare belli. Tuttavia, continua a considerare l’adozione della ricarica USB-C uno sviluppo positivo.

– Articolo originale: CBC News