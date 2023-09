Apple dice addio a Lightning Connector con il lancio di iPhone 15

Dopo 11 anni, Apple ha annunciato che darà addio al suo connettore Lightning proprietario sugli iPhone di punta. L’azienda ha presentato l’iPhone 15 durante l’evento annuale di lancio del prodotto autunnale, presentando i suoi nuovi modelli che ora saranno dotati di porte di ricarica USB-C. L’abbandono del connettore Lightning, introdotto per la prima volta nel 2012, è in linea con una nuova legge dell’Unione Europea adottata lo scorso anno che impone che tutti gli smartphone venduti nell’UE debbano includere un’interfaccia USB-C per la ricarica entro la fine del 2024.

L'iPhone 15 è disponibile in due modelli: iPhone 6.1 da 15 pollici a partire da $ 799 e iPhone 6.7 Plus da 15 ​​pollici a partire da $ 899. Entrambi i modelli sono dotati di uno schermo in ceramica per una maggiore durata e di una fotocamera principale da 48 megapixel. Sono disponibili in cinque colori: rosa, giallo, verde, blu e nero.

I dirigenti Apple hanno sottolineato i vantaggi derivanti dall’utilizzo dello standard di settore USB-C, come velocità di trasferimento dati più elevate e la comodità di utilizzare lo stesso cavo per caricare iPhone, iPad e MacBook. Gli ultimi MacBook e iPad dell'azienda hanno già adottato porte di ricarica USB-C e anche il dispositivo di streaming Apple TV 4K di terza generazione utilizza USB-C per la ricarica. Inoltre, i modelli iPhone 15 supporteranno gli standard di ricarica wireless.

Oltre all’iPhone 15, Apple ha introdotto anche l’Apple Watch Series 9, con un prezzo a partire da $ 399. Le nuove funzionalità della Serie 9 includono una funzione “doppio tocco” per il controllo delle app, funzionalità Siri sul dispositivo, capacità di localizzazione dell’iPhone migliorata e un display più luminoso. L'Apple Watch Series 9 è anche il primo prodotto “carbon neutral” dell'azienda.

Durante la presentazione, il CEO Tim Cook ha menzionato brevemente Apple Vision Pro, il visore AR/VR dell'azienda, la cui commercializzazione è prevista per l'inizio del 2024. Cook ha inoltre sottolineato l'impegno di Apple per la sostenibilità ambientale, con un cameo di Octavia Spencer nei panni di "Madre Natura" che griglia dirigenti sui loro obiettivi. Il segmento video ha rivelato l’obiettivo di Apple di rendere tutti i suoi prodotti a zero emissioni di carbonio entro il 2030.

Fonti: Apple, diritto dell'Unione Europea