Presentato Apple Watch Series 9: tecnologia migliorata e traguardo ambientale

Apple ha presentato l’attesissimo Apple Watch Series 9, che presenta miglioramenti rivoluzionari allo smartwatch più venduto al mondo. La Serie 9 è dotata di numerose nuove funzionalità, tra cui un potente chip SiP S9, un gesto di doppio tocco, un display più luminoso, Siri sul dispositivo con accesso ai dati sanitari, Precision Finding per iPhone e altro ancora. Quest’ultima versione segna anche una pietra miliare ambientale significativa per Apple.

La Serie 9 è alimentata dal chip SiP S9 personalizzato di Apple, che offre prestazioni migliorate e nuove funzionalità. Include un gesto di doppio tocco che migliora l'usabilità, consentendo agli utenti di eseguire azioni comuni con una mano senza toccare il display. L'orologio vanta anche un display più luminoso, con una luminosità massima di 2000 nit, che semplifica la lettura in pieno sole e si adatta a un solo nit per gli ambienti bui.

Una delle caratteristiche degne di nota della Serie 9 è la funzionalità Siri integrata nel dispositivo. Le richieste Siri ora possono essere elaborate direttamente sull'orologio stesso, fornendo risposte più rapide e affidabili per attività che non richiedono l'accesso a Internet. Gli utenti possono anche accedere ai propri dati sanitari utilizzando Siri sull'Apple Watch.

La Serie 9 introduce anche la ricerca di precisione, grazie al chip Ultra Wideband (UWB) di seconda generazione. Questa funzione aiuta a localizzare un iPhone smarrito, rendendolo più facile da trovare quando necessario. Inoltre, l'orologio offre un'integrazione più profonda con HomePod, consentendo agli utenti di controllare la riproduzione multimediale vicino a un HomePod.

Basato su watchOS 10, la Serie 9 offre app rinnovate, nuovi quadranti, funzionalità per il ciclismo e l'escursionismo e strumenti per la salute mentale per migliorare l'esperienza complessiva dell'utente. L’Apple Watch Series 9 si allinea anche con l’ambizioso piano di riduzione delle emissioni di carbonio di Apple per il 2030, poiché i clienti possono ora optare per un Apple Watch a zero emissioni di carbonio per la prima volta. Questo traguardo testimonia l’impegno di Apple nel ridurre l’impronta di carbonio nell’intera attività, nella catena di fornitura e nel ciclo di vita del prodotto.

L’Apple Watch Series 9 è disponibile per l’ordine a partire da oggi, con disponibilità a partire dal 22 settembre. I prezzi per la Series 9 partono da € 449 e i clienti possono anche scegliere cinturini ecologici, come FineWoven e Sport Loops riprogettati con materiali riciclati.

In sintesi, l’Apple Watch Series 9 introduce potenti miglioramenti per offrire un’esperienza utente migliorata. Con la sua tecnologia avanzata e la sua opzione a zero emissioni di carbonio, la Serie 9 non solo offre funzionalità all’avanguardia ma contribuisce anche a un futuro più verde.

Fonte:

– Comunicato stampa di Apple Watch Serie 9