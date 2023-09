Apple presenta il potente chip A17 Pro all'evento annuale

By

Apple ha sorpreso gli appassionati di tecnologia svelando il suo primo chip “Pro”, l’A17 Pro, durante il suo evento annuale autunnale. Con una dimensione di 3 nanometri, l'A17 Pro è il silicio mobile più potente di Apple fino ad oggi, con ben 17 miliardi di transistor e una CPU a sei core. Questo nuovo chip offre miglioramenti significativi in ​​termini di prestazioni rispetto al suo predecessore, l'A16.

Secondo Apple, i due core di prestazioni dell'A17 Pro sono il 10% più veloci dell'A16, mentre i suoi quattro core di efficienza forniscono prestazioni migliori per watt. Inoltre, la GPU a 6 core è più veloce del 20% rispetto a prima e introduce funzionalità grafiche avanzate come il ray tracing con accelerazione hardware.

Le funzionalità migliorate dell'A17 Pro sono particolarmente allettanti per gli sviluppatori di giochi. Durante l'evento, Apple ha annunciato che titoli popolari come Resident Evil 4, Resident Evil Village e The Division Resurgence sarebbero arrivati ​​​​su iPhone, mostrando il potenziale di gioco di questo potente chip.

Alcuni potrebbero chiedersi perché Apple abbia scelto di etichettare questo chip come A17 Pro. Si ipotizza se una versione ridotta di questo chip verrà utilizzata nell'iPhone 16 del prossimo anno. Questa decisione strategica offre ad Apple maggiore flessibilità in futuro. Invece di dover giustificare la rimozione di alcune funzionalità in un modello meno costoso, possono semplicemente introdurre un chip leggermente più lento che offra comunque un aggiornamento rispetto all'A16.

Man mano che emergono maggiori dettagli dall'evento "Wonderlust" di Apple, gli appassionati di tecnologia anticipano con impazienza le possibilità che si prospettano con il chip A17 Pro. È chiaro che Apple sta spingendo i confini dell’innovazione del silicio mobile, aprendo la strada a prestazioni migliorate e a un’esperienza utente ancora più coinvolgente.

