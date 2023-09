Tata Play Binge collabora con Apple TV+ in India

L’aggregatore di canali indiani, Tata Play Binge, ha annunciato una collaborazione con Apple TV+ per portare le sue serie popolari e i film originali sul mercato indiano. Questa partnership segna la prima nel suo genere per Apple TV+ in India.

Attraverso questa collaborazione, gli spettatori indiani avranno accesso a una vasta gamma di serie come “Ted Lasso”, “Shrinking”, “Silo”, “Hijack”, “Foundation”, “Tehran”, “Servant”, “Platonic”, "Severance", "The Morning Show", "Bad Sisters", "Slow Horses" e "Prehistoric Planet". Inoltre, sulla piattaforma saranno disponibili anche i film originali Apple, tra cui “CODA” e “Il ragazzo, la talpa, la volpe e il cavallo”, “Ghosted” e il recente “The Beanie Bubble”.

Per celebrare il lancio, è stata avviata una campagna pubblicitaria con le superstar di Bollywood Saif Ali Khan e Katrina Kaif. Si prevede che questa collaborazione espanderà ulteriormente la portata di Apple TV+ nel mercato indiano e fornirà agli spettatori indiani una vasta gamma di contenuti.

Oltre alle serie e ai film già disponibili su Apple TV+, la piattaforma rilascerà anche nuovi film originali in India. Alcune delle prossime uscite includono “Killers of the Flower Moon” di Martin Scorsese con Leonardo DiCaprio, Robert De Niro e Lily Gladstone, il thriller di spionaggio “Argylle” con Henry Cavill, Sam Rockwell e Bryce Dallas Howard, “Napoleon” di Ridley Scott con protagonista Joaquin Phoenix e il film sulle corse di Formula Uno senza titolo di Joseph Kosinski con Brad Pitt.

La collaborazione tra Tata Play Binge e Apple TV+ è destinata a ridefinire il panorama dello streaming in India, offrendo una gamma più ampia di scelte di contenuti per gli spettatori del paese.

Nippon TV presenta nuovi formati al MIPCOM Rights Market

Nippon TV, il creatore giapponese di formati popolari come “Shark Tank”, lancerà quattro nuove proprietà al prossimo mercato dei diritti MIPCOM in Francia. Queste proprietà includono un formato con script chiamato "The Greatest Teacher", in cui un'insegnante torna indietro nel tempo per scoprire il mistero di chi l'ha spinta giù da un tetto.

Verranno inoltre svelati due formati senza copione, tra cui "Suspects on the Set", una combinazione di dramma poliziesco e battaglia investigativa senza copione, e "5 Friends, 5 Favours!", un gameshow in studio in cui gli amici competono per vincere per la loro celebrità. amici.

Inoltre, Nippon TV introdurrà un titolo anime chiamato “The Apothecary Diaries”, che è un adattamento di una popolare serie di gialli d’epoca con oltre 24 milioni di copie vendute.

Nishiyama Mikiko, vicepresidente esecutivo di Global Business presso Nippon TV, ha espresso l'impegno dell'azienda a rafforzare le proprie capacità di produzione e distribuzione. Nippon TV mira a produrre programmi originali ed esplorare adattamenti di serie sui mercati internazionali attraverso partnership e versioni pilota prodotte e trasmesse in Giappone.

Questi nuovi formati di Nippon TV promettono di portare contenuti unici e coinvolgenti al pubblico sia in Giappone che in tutto il mondo.

Black Mandala acquisisce i diritti di vendita mondiale di "What Lirks Beneath"

Black Mandala, uno specialista di film di genere con sede in Nuova Zelanda, si è assicurato i diritti di vendita mondiale del thriller horror d'azione “What Lurks Beneath”. Diretto da Jamie Bailey, il film è incentrato sull'equipaggio di un sottomarino della marina sull'orlo del conflitto nucleare e della Terza Guerra Mondiale. Quando appare una misteriosa clandestina nuda, la tensione aumenta perché sospettano che possa essere un'infiltrata russa. Tuttavia, presto scoprono che lei è qualcosa di molto più pericoloso.

Il cast di “What Lurks Beneath” comprende Simon Phillips, Ryan Giesen, Michael Swatton, Nick Biskupek e la nuova arrivata Dela Reilley. Il film è stato presentato in anteprima mondiale al Buffalo Dreams Fantastic Film Festival nello stato di New York.

Prodotto da Mem Ferda di FilmCore e prodotto a livello esecutivo da Ken Bressers di Dystopian Films in associazione con Into Frame Films di Bailey, “What Lurks Beneath” offre un'esperienza cinematografica emozionante e intensa per gli appassionati di film di genere.

Alan Carr presenta il quiz show della BBC “Picture Slam”

Alan Carr, giudice di "RuPaul's Drag Race UK" e presentatore di "Interior Design Masters", assume il ruolo di conduttore del quiz show della BBC "Picture Slam". In ogni round, a tre squadre composte da due concorrenti viene presentato un tabellone pieno di immagini di soggetti diversi. Le squadre devono identificare correttamente le immagini contro il tempo. Completare una tavola completa con le risposte corrette si traduce in un bonus in denaro per la squadra.

La squadra finalista avrà la possibilità di vincere un premio di £ 10,000 ($ 12,500) se riuscirà a nominare correttamente tutte le immagini. "Picture Slam" offre un formato di quiz emozionante e frenetico in cui gli spettatori possono mettere alla prova le proprie conoscenze e competere per un sostanzioso premio in denaro.

