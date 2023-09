Apple collabora con Tata Play Binge per offrire Apple TV+

Apple ha annunciato una partnership con l’aggregatore di canali di streaming indiano, Tata Play Binge, per offrire Apple TV+ come parte del suo bundle principale. Il pacchetto, al prezzo di 399 rupie al mese, include 27 servizi video, come Disney Hotstar e LionsgatePLAY, tra gli altri.

Questa collaborazione consente ad Apple di espandere la portata dei suoi programmi TV e film originali in un mercato in cui avrebbe dovuto affrontare sfide per ottenere da sola una trazione significativa. Sebbene Apple TV+ abbia registrato una crescita dal suo lancio, la sua libreria di contenuti internazionali è ancora limitata, il che ne ostacola l’attrattiva nei mercati non di lingua inglese.

Collaborando con Tata Play Binge, Apple TV+ può rimanere rilevante nella regione. Questa partnership mantiene inoltre la porta aperta a potenziali investimenti futuri in contenuti originali locali, se in linea con la strategia di Apple.

Apple ha già adottato un approccio simile in Francia, dove ha collaborato con Canal per includere i contenuti Apple TV+ senza costi aggiuntivi nel pacchetto di rete Canal+. Alcuni programmi Apple TV+ vengono trasmessi anche sul canale TV Canal+.

Per promuovere la disponibilità di Apple TV+, Tata Play Binge ha pubblicato un nuovo annuncio sulla sua smart TV e sulle app mobili. In particolare, l’annuncio evidenzia la disponibilità di Apple TV+ sui dispositivi Android, sebbene Apple non abbia ancora lanciato un’app Apple TV per telefoni Android.

È interessante notare che la pubblicità di Tata Play Binge inizia facendo riferimento alla serie originale di Apple "Shantaram", che presenta dialoghi in lingua indiana. Tuttavia, nonostante fosse disponibile sul servizio, "Shantaram" è stato cancellato dopo una stagione a causa delle scarse recensioni e del basso numero di spettatori.

In conclusione, la partnership tra Apple e Tata Play Binge amplia la portata di Apple TV+ nel mercato indiano, offrendo agli utenti l’accesso a un’ampia gamma di servizi video. Questa collaborazione è in linea con la strategia di Apple di rimanere competitiva nei mercati non di lingua inglese e potenzialmente investire in futuro in contenuti originali locali.

Fonte:

– [Fonte 1]

– [Fonte 2]