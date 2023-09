Apple lancerà l’iPhone 15 prodotto in India il giorno del debutto sulle vendite

Apple prevede di lanciare l'iPhone 15, prodotto in India, il primo giorno del suo debutto nelle vendite globali, secondo fonti vicine alla questione. Sebbene la maggior parte delle unità iPhone 15 provenga ancora dalla Cina, è la prima volta che un iPhone di ultima generazione assemblato in India sarà immediatamente disponibile per l’acquisto. Questa mossa evidenzia le crescenti capacità produttive dell’India e rappresenta un cambiamento rispetto alla precedente strategia di Apple di vendere principalmente dispositivi di fabbricazione cinese in tutto il mondo.

Apple ha lavorato per colmare il divario tra le sue attività in India e le sue principali basi produttive in Cina. La società ha iniziato la produzione dell’iPhone 15 presso la fabbrica di un fornitore nello stato del Tamil Nadu il mese scorso. Tuttavia, potrebbero verificarsi lievi ritardi nella disponibilità dei dispositivi costruiti in India a causa di sfide logistiche impreviste.

Si prevede che l’iPhone 15 sarà l’aggiornamento più significativo di Apple negli ultimi tre anni, con aggiornamenti del sistema di fotocamere su tutta la gamma e un processore migliorato a 3 nanometri per i modelli Pro. Questa nuova formazione è fondamentale per rilanciare le vendite di Apple, poiché la società ha registrato un calo delle vendite per tre trimestri consecutivi.

L’India è diventata sempre più importante per Apple a seguito degli incentivi finanziari del governo indiano per incrementare la produzione locale e degli sforzi di Apple per diversificare oltre la Cina in mezzo alle controversie commerciali. Il Paese ha inoltre dimostrato di essere un mercato promettente per Apple, con una crescita a due cifre delle vendite di iPhone in India nel trimestre precedente.

Oltre alla fabbrica del Foxconn Technology Group nel Tamil Nadu, anche altri fornitori Apple in India, tra cui Pegatron Corp. e una fabbrica della Wistron Corp. che sarà presto acquisita dal Gruppo Tata, dovrebbero assemblare l'iPhone 15.

Apple vede l’India sia come un’opportunità di vendita al dettaglio che come una base produttiva significativa a lungo termine, come dimostra l’apertura dei suoi primi negozi in India quest’anno.

Fonti: Bloomberg News.