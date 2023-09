Apple lancerà l’iPhone 15 prodotto in India il giorno del debutto nelle vendite globali

Apple Inc. è pronta ad apportare un cambiamento significativo alla sua strategia lanciando l’iPhone 15 prodotto in India il primo giorno di vendite, segnando la prima volta che un dispositivo assemblato localmente sarà disponibile il giorno del debutto globale. Anche se la maggior parte delle unità di iPhone 15 proverrà ancora dalla Cina, questa mossa evidenzia le crescenti capacità produttive dell’India e lo sforzo di Apple di diversificare la propria produzione oltre la Cina.

L'iPhone 15 dovrebbe essere presentato martedì, con le vendite che inizieranno nei giorni o nelle settimane successivi all'evento. La produzione dell’iPhone 15 è iniziata il mese scorso in una fabbrica nello stato meridionale del Tamil Nadu, gestita dal fornitore Foxconn Technology Group. Sebbene possano verificarsi lievi ritardi a causa di colli di bottiglia logistici, è evidente l’attenzione di Apple nel ridurre il divario tra le sue attività in India e in Cina.

Gli incentivi del Primo Ministro Narendra Modi per promuovere la produzione locale, combinati con la strategia di Apple per ridurre la dipendenza dalla Cina in un contesto di tensioni commerciali, hanno reso l’India un mercato importante per gli sforzi di diversificazione di Apple. Prima dell’iPhone 14, solo una piccola parte della produzione globale di Apple veniva assemblata in India, con un ritardo compreso tra sei e nove mesi rispetto alla produzione cinese. Tuttavia, il ritardo è stato notevolmente ridotto, consentendo ad Apple di assemblare il 7% dei suoi iPhone in India entro la fine di marzo.

Si prevede che l’iPhone 15 sarà un importante aggiornamento del dispositivo, con miglioramenti al sistema di fotocamere su tutta la gamma e sui modelli Pro dotati di un processore aggiornato a 3 nanometri. Questa nuova formazione è fondamentale per Apple per ringiovanire le vendite, poiché la società ha registrato un calo delle vendite per tre trimestri consecutivi a causa della debole domanda dei consumatori in mercati chiave come Stati Uniti, Cina ed Europa.

L'attenzione di Apple sull'India si estende oltre la produzione, poiché quest'anno l'azienda ha aperto i suoi primi negozi al dettaglio nel paese. Con un mercato in rapida crescita e vendite in aumento, l'India è vista sia come un'opportunità di vendita al dettaglio che come un'importante base di produzione per i gadget Apple a lungo termine. Si prevede che anche altri fornitori, come Pegatron Corp. e una fabbrica Wistron Corp. che sarà presto acquisita dal gruppo Tata, assembleranno l’iPhone 15 in India.

Fonte:

- Tempi di Hindustan

- Bloomberg News