Secondo quanto riferito, Apple sta passando alla porta di ricarica USB-C per iPhone 15

Apple è pronta a cambiare il modo in cui si caricano i suoi prossimi modelli di iPhone, con rapporti che suggeriscono che il prossimo iPhone 15 sarà dotato di una porta di ricarica USB-C invece della porta Lightning utilizzata nei modelli precedenti. Questa modifica si applicherà a tutti i modelli di iPhone 15. La porta USB-C è già utilizzata in altri dispositivi Apple come MacBook e iPad, nonché in prodotti tecnologici di varie altre aziende.

Questa mossa di Apple è in linea con una legge approvata dal parlamento dell’Unione Europea, che impone l’uso di una porta di ricarica USB-C in tutti i telefoni cellulari, tablet e fotocamere venduti nell’UE. Le aziende dovranno conformarsi a questo requisito entro la fine del 2024. Entro il 2026 nell’UE anche i laptop saranno soggetti al requisito USB-C.

Si prevede che Apple presenterà l’iPhone 15 al suo evento “Wonderlust” il 12 settembre. Gli iPhone hanno costantemente rappresentato una parte significativa delle vendite nette totali di Apple, generando 156.78 miliardi di dollari nei primi tre trimestri dell’anno fiscale 2023. Si tratta tuttavia di un calo. di circa il 3.7% rispetto allo stesso periodo del 2022.

Le vendite nette del segmento iPhone di Apple nel terzo trimestre del 2023 sono state di 39.67 miliardi di dollari, in calo del 2.4% rispetto all’anno precedente. Il CFO di Apple, Lucas Maestri, ha espresso ottimismo per il quarto trimestre, prevedendo un miglioramento delle prestazioni nei segmenti iPhone e Servizi. Al prossimo evento Apple potrebbe presentare anche la nona serie dell'Apple Watch.

Fonte:

– Affari della CNN

– Il Parlamento dell'Unione Europea

– Comunicato stampa Apple