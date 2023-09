Qualcomm firma un accordo con Apple per chip 5G fino al 2026

Qualcomm ha annunciato di aver firmato un accordo con Apple per la fornitura di chip 5G almeno fino al 2026. L'accordo estende una relazione di lunga data tra le due società e garantisce la posizione di Qualcomm come principale progettista di chip modem per i dispositivi telefonici Apple.

L’accordo arriva in un momento in cui Apple si trova ad affrontare crescenti sfide in Cina e sta cercando di rafforzare le sue catene di approvvigionamento altrove. Grazie alla collaborazione con Qualcomm, Apple garantisce una fornitura stabile di chip 5G per i suoi telefoni, nonostante i suoi piani per sviluppare una propria tecnologia modem.

Questo accordo estende la portata di un precedente accordo di fornitura di chip firmato nel 2019, a seguito di una lunga battaglia legale tra Qualcomm e Apple. In base al nuovo accordo, Qualcomm fornirà chip per i telefoni Apple che saranno rilasciati ogni anno fino al 2026. Il valore dell'accordo non è stato reso noto, ma si dice che sia simile all'accordo precedente.

Sebbene Apple stia lavorando sulla propria tecnologia modem e abbia acquisito l'unità modem di Intel nel 2019, l'azienda non ha rivelato quanto velocemente intende implementare i propri chip. Qualcomm stima che solo un quinto degli iPhone di Apple utilizzerà i suoi chip entro il 2026, ma questa proiezione potrebbe essere conservativa, poiché le precedenti previsioni sugli affari di Qualcomm con Apple hanno sottovalutato la loro collaborazione.

L’accordo riafferma anche l’accordo di licenza di brevetto firmato tra Qualcomm e Apple nel 2019, che scadrà nel 2025 ma potrà essere prorogato per altri due anni. Questa partnership è fondamentale per entrambe le società, poiché consente a Qualcomm di mantenere la propria posizione di fornitore chiave per Apple, mentre Apple trae vantaggio dall'esperienza di Qualcomm nella progettazione di chip modem.

Fonte:

– Articolo: “Qualcomm firma un accordo con Apple per la fornitura di chip 5G almeno fino al 2026” – Reuters

– Susannah Streeter, responsabile del settore monetario e dei mercati presso Hargreaves Lansdown

– Nota di ricerca degli analisti di UBS

– Accordo di licenza di brevetto tra Qualcomm e Apple