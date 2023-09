iPhone serie 15 sarà dotato di caricabatterie USB-C: cosa devono sapere gli acquirenti

La prossima serie iPhone 15 di Apple è destinata ad apportare un cambiamento significativo nelle sue capacità di ricarica, poiché sarà la prima serie a supportare la ricarica USB-C. Con la presentazione dei nuovi iPhone prevista in un prossimo evento, Apple si sta assicurando che i dipendenti del suo negozio siano dotati delle conoscenze necessarie per informare i clienti su questo cambiamento.

Uno dei motivi principali dell’entusiasmo che circonda la serie iPhone 15 è l’introduzione del supporto di ricarica USB-C. Apple, nota per la sua forte dipendenza dal mercato degli accessori, ha fatto scalpore quando ha deciso di rimuovere il caricabatterie dalla confezione dell'iPhone. Tuttavia, con il passaggio all'USB-C, l'azienda ora consiglia ai propri dipendenti di consigliare agli acquirenti dell'iPhone 15 di acquistare anche un caricabatterie USB-C.

Apple rileva che i cavi di ricarica esistenti non saranno compatibili con il nuovo caricabatterie, richiedendo agli utenti di acquistare separatamente il caricabatterie USB-C per la migliore esperienza di ricarica. Inoltre, Apple potrebbe anche lanciare cavi di ricarica USB-C con colori abbinati insieme alla serie iPhone 15 per attirare gli acquirenti.

Il passaggio a USB-C per iPhone arriva in risposta a una nuova sentenza dell’UE che impone a tutti i marchi di telefoni di utilizzare un caricabatterie universale per i dispositivi mobili. Sebbene la maggior parte dei telefoni Android supporti già la ricarica USB-C, la sentenza prende di mira specificamente Apple, spingendo l’azienda a conformarsi allo standard. I rapporti suggeriscono che con l’adozione di USB-C, gli iPhone potrebbero potenzialmente offrire velocità di ricarica fino a 35 W, anche se questa potrebbe essere limitata alle varianti Pro per incentivare gli acquirenti a scegliere i modelli premium.

Oltre ad attirare gli attuali fan dell'iPhone, Apple spera di attirare gli utenti Android a passare all'iPhone quest'anno. Una recente indagine di mercato suggerisce che Apple potrebbe trarre vantaggio da questa mossa, poiché trarrà vantaggio dalla tendenza alla ricarica universale.

Con l’attesissimo lancio di iPhone 15 a poche ore di distanza, tutti gli occhi sono puntati sullo Steve Jobs Theater per il più grande evento Apple dell’anno. Man mano che l'evento si svolge, ti forniremo gli ultimi aggiornamenti sulla nuova serie iPhone e le sue funzionalità di ricarica USB-C.

Fonte: S Aadeetya, News18 Tech

Definizioni:

– USB-C: uno standard di connettore universale comunemente utilizzato per caricare e trasferire dati tra dispositivi.

– Caricabatterie: dispositivo utilizzato per fornire energia elettrica a batterie ricaricabili o dispositivi elettronici.

– Sentenza dell’UE: una decisione presa dall’Unione Europea che impone un caricabatterie universale per i dispositivi mobili.

– iPhone fanboys: fan devoti dell'iPhone che sono molto entusiasti del marchio.

– Utenti Android: individui che utilizzano smartphone con sistema operativo Android.

