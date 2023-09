Le preoccupazioni degli investitori per la stretta cinese sull'uso dell'iPhone portano al calo del valore di mercato di Apple

Le preoccupazioni degli investitori circa un potenziale giro di vite sull'uso degli iPhone da parte dei funzionari in Cina hanno provocato un calo di 200 miliardi di dollari nel valore di mercato di Apple. Questo sviluppo ha gettato un'ombra sull'imminente lancio dell'ultimo smartphone di Apple. Le restrizioni segnalate da Pechino sugli iPhone governativi, insieme alla rinascita di Huawei, rappresentano una minaccia significativa per la posizione di Apple nel mercato degli smartphone, che era pronto a superare Samsung.

Gli analisti avevano precedentemente previsto che l’uscita dell’iPhone 15 avrebbe messo Apple sulla buona strada per diventare per la prima volta il più grande produttore di smartphone al mondo in termini di volume. Tuttavia, le azioni di Apple sono scese di circa il 6% negli ultimi due giorni poiché gli investitori sono preoccupati per le prospettive dell'azienda in Cina, dove genera circa il 20% delle sue entrate.

Il mercato cinese, che ha un ruolo fondamentale nella crescita di Apple, determinerà se l'azienda riuscirà a superare Samsung. Dieci anni fa sembrava impossibile per Apple superare Samsung nella posizione dominante sul mercato, ma ora sembra essere a portata di mano. Sono emersi diversi rapporti secondo cui Pechino ha dato istruzioni ad alcuni dipartimenti governativi di astenersi dall’utilizzare iPhone e altri dispositivi stranieri per lavoro.

Secondo le stime della Bank of America, la Cina rappresenta fino a 50 milioni di vendite annuali di iPhone. Se venisse implementato un divieto, Apple potrebbe affrontare una perdita potenziale di 5-10 milioni di unità all'anno. Tuttavia, nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata dal governo cinese in merito a questo problema. Apple ha rifiutato di commentare il divieto, inizialmente riportato dal Wall Street Journal.

Allo stesso tempo, Huawei, il rivale più duro di Apple in Cina, ha fatto un inaspettato ritorno. Nonostante gli sforzi guidati da Washington per impedire l’accesso di Huawei a chip avanzati, il “campione nazionale” cinese ha recentemente lanciato il Mate 60 Pro, un telefono di punta in grado di fornire velocità 5G. La quota di mercato degli smartphone Huawei in Cina è diminuita drasticamente dal 29% di metà 2020 a solo il 7% due anni dopo a causa delle sanzioni statunitensi. Tuttavia, il Mate 60 Pro ha registrato una forte domanda sin dal suo lancio, con spedizioni previste fino a 6 milioni di unità entro la fine dell'anno.

Apple è pronta a rilasciare quattro nuovi modelli di iPhone 15, con miglioramenti incrementali e il passaggio a porte di ricarica standard del settore. Gli analisti di Wall Street prevedono che la base esistente di 1.2 miliardi di utenti iPhone guiderà le vendite di circa 78 milioni di dispositivi nell'intenso trimestre di dicembre, segnando un aumento dell'8% rispetto all'anno precedente. Gli analisti di Counterpoint Research prevedono che ciò potrebbe essere sufficiente affinché Apple possa vendere più di Samsung quest'anno in base al volume unitario, assicurandosi per la prima volta la corona mondiale delle vendite di smartphone.

Nel complesso, la corsa tra Apple e Samsung rimane fortemente competitiva, con entrambe le società che dovrebbero vendere poco meno di 230 milioni di unità nel 2023, secondo le stime di Counterpoint.

Fonte:

- Il giornale di Wall Street

– Stime della Bank of America

– Ming-Chi Kuo di TF International Securities

– Ricerca sul contrappunto