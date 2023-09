Il sito web dell'Apple Store va offline prima del lancio di iPhone 15

By

Il sito web dell'Apple Store è andato temporaneamente offline martedì mattina, poche ore prima dell'attesissimo lancio dell'iPhone 15. La pagina di destinazione mostrava un messaggio che informava che il sito web era in fase di aggiornamento e invitava i visitatori a ricontrollare presto. È stato visualizzato un logo Apple animato blu e grigio, anch’esso associato all’evento di lancio dell’iPhone 15, insieme a un collegamento funzionante al live streaming.

Il CEO di Apple, Tim Cook, svelerà l'ultima versione del prodotto di punta dell'azienda alle 1:15 ET dallo Steve Jobs Theater di Apple Park. Non è chiaro se il crash del sito web sia stato il risultato dell’enorme interesse per l’iPhone XNUMX o se Apple stia apportando modifiche al suo mercato online.

L'iPhone 15 dovrebbe essere rilasciato il 22 settembre, con tre modelli disponibili a diversi prezzi. La versione standard avrà un prezzo di partenza di $ 799, mentre l'opzione Pro Max avrà un prezzo di $ 1,099. Un cambiamento notevole nell’iPhone 15 è l’adozione di una porta di ricarica standard USB-C, come richiesto dall’Unione Europea. Questa mossa segna un allontanamento dalla porta di ricarica Lightning proprietaria di Apple.

Le voci sull'iPhone 15 includono l'introduzione di un "pulsante di azione", che fornirà agli utenti un accesso rapido a varie funzioni e impostazioni senza sbloccare il dispositivo o navigare tra le app. Anche se i dettagli sono scarsi, gli esperti ritengono che questo pulsante potrebbe differenziare l’iPhone 15 Pro dai modelli precedenti.

Di solito Apple introduce un nuovo prodotto in autunno e l’iPhone 14 è stato rilasciato a settembre dello scorso anno. Le azioni della società, che recentemente hanno raggiunto una capitalizzazione di mercato record di 3 trilioni di dollari, hanno registrato un leggero calo durante le contrattazioni della mattina presto di martedì.

