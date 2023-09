Ai dipendenti pubblici cinesi potrebbe essere vietato l’uso degli iPhone Apple, causando il crollo delle azioni Apple

By

Le azioni Apple sono scese di oltre il 3% giovedì, dopo il calo del 4% di mercoledì, dopo che i rapporti suggerivano che ai dipendenti pubblici cinesi potrebbe essere vietato l'uso degli iPhone di Apple. Sebbene le restrizioni segnalate non siano state annunciate pubblicamente dal governo cinese, la possibilità solleva preoccupazioni che i prodotti Apple possano rimanere coinvolti nelle tensioni internazionali tra Stati Uniti e Cina.

La Cina è il terzo mercato più grande di Apple, rappresentando il 18% delle entrate totali dello scorso anno. Inoltre, è qui che viene assemblata la maggior parte dei prodotti Apple. Il potenziale divieto per i dipendenti pubblici di utilizzare iPhone potrebbe portare a una diminuzione delle vendite di unità di iPhone in Cina fino al 5%.

Ancora più preoccupante per Apple, i divieti potrebbero inviare un segnale ai cittadini comuni che dovrebbero utilizzare dispositivi elettronici prodotti da aziende cinesi, con un impatto negativo sulle vendite tra i consumatori. Questa mossa potrebbe far parte di uno sforzo più ampio da parte del governo cinese per promuovere l’uso della tecnologia nazionale.

In risposta alla possibilità di un divieto governativo sull’iPhone e alla crescente concorrenza di Huawei, Dan Niles, gestore del portafoglio del Satori Fund, ha venduto la sua partecipazione in Apple e ora sta mettendo allo scoperto la società.

La settimana scorsa, diversi rivenditori cinesi hanno iniziato a prendere ordini per il nuovo telefono Huawei, il Mate 60 Pro, che è diventato rapidamente un argomento caldo sui social media. Il telefono utilizza un chip prodotto in Cina dalla filiale di Huawei, HiSilicon.

Mentre Huawei ha dovuto affrontare sanzioni nel 2019, che hanno ostacolato in modo significativo la sua attività telefonica, il nuovo telefono dell’azienda solleva dubbi sull’efficacia di restrizioni separate sulla tecnologia di produzione di chip. Jake Sullivan, consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti, ha esortato gli Stati Uniti a continuare a concentrare le restrizioni tecnologiche esclusivamente su questioni di sicurezza nazionale piuttosto che su un più ampio disaccoppiamento commerciale.

Nell’ultimo trimestre di Apple, le vendite della Grande Cina sono aumentate dell’8% su base annua raggiungendo i 15.76 miliardi di dollari, rendendola la regione in più rapida crescita per Apple. Il CEO di Apple, Tim Cook, ha espresso gli sforzi dell'azienda per convincere più persone a passare dai telefoni Android agli iPhone grazie all'esperienza e all'ecosistema offerti da Apple.