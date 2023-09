Apple si appresta a presentare iPhone 15: cosa aspettarsi

By

L'attesissimo lancio annuale del prodotto Apple è proprio dietro l'angolo e tutti gli occhi sono puntati sulla presentazione dell'iPhone 15. Voci e rapporti suggeriscono che l'ultima iterazione del dispositivo di punta di Apple sarà dotata di una serie di nuove funzionalità, tra cui un'interfaccia simile ad Android. porta di ricarica e zoom della fotocamera migliorato. Tuttavia, gli analisti avvertono che queste aggiunte potrebbero contribuire a un prezzo più alto per i consumatori.

Secondo gli analisti di Wedbush Securities, il prezzo per i modelli iPhone 15 potrebbe essere di circa 100 dollari più alto rispetto alle precedenti linee di smartphone Apple. Ciò segnerebbe la prima volta da anni che il colosso della tecnologia aumenta i prezzi dei suoi iPhone. Il modello base, un iPhone 6.1 da 15 pollici con 128 gigabyte di spazio di archiviazione, potrebbe partire da 899 dollari, mentre il più grande iPhone 6.7 Plus da 15 ​​pollici potrebbe partire da 999 dollari. Tuttavia, i consumatori potrebbero potenzialmente trovare prezzi scontati tramite i principali operatori telefonici statunitensi nei mesi successivi al rilascio.

Si prevede che l’iPhone 15 porterà diversi aggiornamenti degni di nota. Gli analisti di Wedbush affermano che il dispositivo sarà dotato di un chip bionico A17 più veloce, una durata della batteria migliorata, una porta di ricarica di tipo C, una tecnologia della fotocamera migliorata e bordi in titanio. Una delle caratteristiche più straordinarie è il teleobiettivo periscopio dell'iPhone 15 Pro Max, che migliora significativamente le capacità di zoom ottico del telefono. Con uno zoom ottico 5x-6x, offre il doppio dello zoom del precedente iPhone 14 Pro. Inoltre, è probabile che l'iPhone 15 adotti una porta di ricarica USB-C, simile a quelle presenti negli smartphone Android.

Decidere se passare all'iPhone 15 può essere difficile, soprattutto se possiedi già un iPhone relativamente nuovo, come l'iPhone 12 o un modello successivo. Olivier Blanchard, direttore della ricerca presso la società di ricerca tecnologica The Futurum Group, suggerisce che la decisione dovrebbe dipendere dal tipo di telefono attualmente in uso. Se hai un modello precedente, il nuovo chip dell'iPhone 15, le funzionalità migliorate della fotocamera e la porta USB-C potrebbero rappresentare un significativo passo avanti. Tuttavia, se hai un iPhone più recente, la mancanza di progressi rivoluzionari potrebbe rendere una scelta ragionevole restare con il tuo dispositivo attuale.

