Apple rilascerà l’iPhone 15 prodotto in India il giorno del debutto nelle vendite globali

Apple prevede di lanciare l'iPhone 15, che sarà assemblato in India, nel giorno del suo debutto nelle vendite globali, secondo fonti vicine alla questione. Anche se la maggior parte degli iPhone 15 sarà ancora prodotta in Cina, questa mossa rappresenta un significativo allontanamento dalla precedente strategia di Apple di vendere principalmente dispositivi di fabbricazione cinese. Evidenzia inoltre le crescenti capacità produttive dell’India e indica gli sforzi di Apple per ridurre il divario tra le sue basi produttive indiane e cinesi.

Apple, con sede a Cupertino, ha iniziato la produzione dell’iPhone 15 in una fabbrica nel Tamil Nadu, in India, il mese scorso. Tuttavia potrebbero verificarsi lievi ritardi a causa di colli di bottiglia logistici imprevisti. Apple ha aumentato la percentuale di iPhone assemblati in India, raggiungendo il 7% entro la fine di marzo. Questo cambiamento è il risultato degli incentivi finanziari del primo ministro indiano Narendra Modi per rilanciare la produzione locale e della necessità di Apple di diversificare la propria produzione oltre la Cina nel contesto della guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina.

Si prevede che l’iPhone 15 sarà l’aggiornamento più significativo del dispositivo negli ultimi tre anni, con aggiornamenti al sistema di fotocamere e un processore a tre nanometri migliorato nei modelli Pro. Questa nuova formazione gioca un ruolo fondamentale nel rilanciare le vendite di Apple, poiché la società ha registrato un calo delle vendite per il terzo trimestre consecutivo a causa della debole domanda dei consumatori in mercati chiave come Stati Uniti, Cina ed Europa.

Apple ha inoltre ampliato la propria presenza in India, aprendo quest'anno i suoi primi negozi nel paese. Il mercato indiano è visto sia come un'opportunità di vendita al dettaglio che come un'importante base di produzione per i gadget Apple a lungo termine. Nel trimestre terminato a giugno, le vendite di iPhone in India hanno registrato una crescita a doppia cifra, raggiungendo un nuovo massimo.

Si prevede che anche altri fornitori Apple in India, come Pegatron Corp e una fabbrica Wistron Corp che sarà presto acquisita da Tata Group, inizieranno ad assemblare l’iPhone 15.

Fonti: Bloomberg News