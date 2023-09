L'impatto del divieto cinese sulle azioni Apple e Qualcomm

Apple (AAPL) ha registrato un calo significativo delle sue azioni negli ultimi due giorni, a seguito delle notizie sulla messa al bando del colosso tecnologico da parte della Cina. Questo divieto ha anche causato un effetto a catena su uno dei fornitori di Apple, Qualcomm (QCOM), poiché le sue azioni sono scese.

Il divieto, imposto dalla Cina, solleva preoccupazioni sulle future vendite dei prodotti Apple in uno dei suoi mercati chiave. Di conseguenza, le azioni Apple hanno subito un duro colpo, provocando un impatto negativo sulla valutazione complessiva dell'azienda. Questo calo delle azioni Apple ha ulteriormente influenzato Qualcomm, che è uno dei principali fornitori del colosso tecnologico.

Qualcomm è un produttore di semiconduttori che fornisce componenti essenziali per i dispositivi Apple. Con il calo delle azioni Apple, anche le azioni di Qualcomm hanno registrato un calo dopo la campana di chiusura di oggi. Questo calo è legato all'incertezza che circonda le vendite di Apple in Cina e alle potenziali conseguenze per i suoi fornitori.

Oltre alle implicazioni per Apple e Qualcomm, è emersa una notizia separata che coinvolge Disney (DIS) e il governatore della Florida Ron DeSantis. La causa intentata dalla Disney contro il governatore DeSantis è incentrata su una disputa sul Primo Emendamento. La Disney denuncia ritorsioni per aver criticato la legge della Florida "Don't Say Gay".

Questa causa evidenzia il dibattito in corso sulla libertà di parola e la misura in cui personaggi pubblici, come i governatori, possono agire contro individui o aziende che esprimono critiche. L’esito di questo caso potrebbe avere implicazioni significative per la tutela del diritto alla libertà di parola nello stato della Florida.

In sintesi, il divieto imposto dalla Cina ad Apple ha avuto un impatto notevole sulle azioni dell'azienda e sul suo fornitore Qualcomm. Il calo delle azioni Apple ha sollevato preoccupazioni sulle future vendite in Cina, provocando un effetto a catena sulle azioni di Qualcomm. Nel frattempo, la causa della Disney contro il governatore DeSantis solleva importanti questioni sulla libertà di parola e sul potere dei personaggi pubblici di ritorsioni contro le critiche.

Definizioni:

– Divieto cinese: restrizione imposta dal governo cinese alla vendita o all'importazione di determinati prodotti o servizi.

– Qualcomm: un produttore di semiconduttori che fornisce componenti per vari prodotti tecnologici.

– Primo Emendamento: il Primo Emendamento della Costituzione degli Stati Uniti garantisce la libertà di parola, tra gli altri diritti fondamentali.

– Proposta di legge "Don't Say Gay": una proposta di legge che limita le discussioni o la promozione di argomenti o questioni LGBT.

Fonte:

– Articolo originale di Akiko Fujita di Yahoo Finance