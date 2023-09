iPhone 15 Pro e 15 Pro Max: un importante aggiornamento

By

L'iPhone 15 Pro e 15 Pro Max sono le ultime aggiunte alla gamma Apple e sono dotati di alcuni importanti aggiornamenti. Uno dei cambiamenti più significativi è l'introduzione di USB-C, in sostituzione della porta Lightning. Ciò significa che ora gli utenti possono utilizzare cavi universali su tutte le piattaforme e caricare i propri iPhone utilizzando il caricabatterie e il cavo dei propri dispositivi iPad Pro, MacBook Pro o Galaxy.

Apple ha anche apportato numerosi miglioramenti al design della serie iPhone 15 Pro. I nuovi modelli presentano bordi sagomati e le cornici più sottili mai viste su un iPhone. Nonostante questi cambiamenti, le dimensioni complessive dei telefoni sono state ridotte mantenendo le stesse dimensioni del display della generazione precedente.

Per ridurre il peso, Apple ha sostituito l'acciaio inossidabile con il titanio per i telai dei nuovi modelli Pro. L'uso del titanio grado 5, utilizzato anche sul rover su Marte, rende questi modelli i modelli Pro più leggeri fino ad oggi. Inoltre, le montature hanno una texture spazzolata ottenuta attraverso un meticoloso processo di 14 ore.

L'interruttore di disattivazione audio dell'iPhone 15 Pro è stato trasformato in un pulsante di azione. Premendo e tenendo premuto il pulsante si attiva la modalità silenziosa, mentre è possibile assegnare una pressione singola o doppia per eseguire varie azioni, come l'apertura rapida della fotocamera.

Il display dei nuovi iPhone rimane lo stesso della generazione precedente, con l’iPhone 15 Pro dotato di un display OLED Super Retina XDR da 6.1 pollici e l’iPhone 15 Pro Max con un display da 6.7 ​​pollici. I modelli Pro sono inoltre dotati di una frequenza di aggiornamento adattiva di 120 Hz (ProMotion), HDR10, Dolby Vision e una luminosità di picco di 2,000 nit.

Il sistema di fotocamere dell'iPhone 15 Pro è completamente nuovo, a partire da una fotocamera principale da 48 MP con un sensore più grande e stabilizzazione con spostamento del sensore di seconda generazione. Ciò consente agli utenti di acquisire immagini HEIF da 48 MP e sfruttare varie modalità di zoom con diverse lunghezze focali.

L'iPhone 15 Pro Max introduce la prima fotocamera periscopio su un iPhone, consentendo funzionalità di zoom fino a 5x. Il design ottico della fotocamera periscopica è unico e riflette la luce quattro volte sul sensore piegato.

Ad alimentare iPhone 15 Pro e Pro Max c'è il chip A17 Pro, costruito su un processo a 3 nm. Il chip vanta un processore a 6 core, una GPU a 6 core con Ray Tracing con accelerazione hardware e un motore neurale a 16 core per funzionalità di apprendimento automatico avanzate. Il chip A17 Pro dispone anche di un Display Engine con codec AV1 e ProRes dedicati, che consente agli utenti di acquisire video 4K a 60 fps in ProRes RAW.

iPhone 15 Pro e 15 Pro Max sono disponibili per il preordine, con prezzi a partire rispettivamente da $ 999 e $ 1,199. Entrambi i modelli inizieranno la spedizione il 22 settembre.

