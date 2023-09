Apple rispetta le normative UE con le porte di ricarica USB-C su iPhone 15

Apple è pronta a svelare il suo attesissimo iPhone 15 durante il suo evento annuale di lancio del prodotto negli Stati Uniti. Il punto focale del lancio di quest'anno è la decisione dell'azienda di includere porte di ricarica USB-C invece della tradizionale porta di ricarica Lightning. Questa mossa è il risultato delle normative dell’Unione Europea che richiedono che tutti i telefoni cellulari venduti nei paesi membri abbiano una porta di ricarica standardizzata entro la fine del 2024.

La regolamentazione UE ha forzato la mano ad Apple, poiché altrimenti l'azienda non avrebbe apportato volontariamente questo cambiamento. Apple è storicamente nota per la sua resistenza agli standard di settore, come la porta Lightning introdotta nel 2012. Tuttavia, la decisione dell’UE mira a ridurre i rifiuti elettronici e l’inquinamento da plastica ottimizzando la compatibilità dei caricabatterie.

Sebbene Apple sia l’ultimo grande colosso tecnologico ad adottare lo standard USB-C, gli esperti del settore si aspettano che l’azienda presenti questo cambiamento come un passo avanti positivo sia per l’iPhone che per i suoi utenti. L’azienda probabilmente enfatizzerà i vantaggi dell’USB-C, come la ricarica più rapida e la compatibilità universale, durante l’evento di lancio del prodotto.

Oltre alla porta di ricarica USB-C, gli analisti prevedono che Apple introdurrà altre nuove funzionalità per attirare i consumatori e contrastare il calo globale della domanda di smartphone. Le speculazioni includono una fotocamera periscopica con funzionalità di zoom migliorate, un telaio ridisegnato realizzato in titanio e un processore aggiornato. L'evento si svolgerà presso lo Steve Jobs Theatre presso la sede Apple a Cupertino, in California.

Le normative UE sulle porte di ricarica segnano un cambiamento significativo nella progettazione dei prodotti Apple, poiché l'azienda si sposta verso un approccio più standardizzato. Questa mossa è in linea con l'obiettivo dell'UE di ridurre i rifiuti elettronici e promuovere la sostenibilità ambientale.

Fonte:

– Guida di Tom: [Link]

– AAP (fonte per gli estratti): [Link]