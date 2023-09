Presentazione dell'iPhone 15: l'ultimo smartphone di Apple

By

Apple ha presentato ufficialmente il suo nuovo smartphone, l'iPhone 15, come parte del suo evento Wonderlust. L'iPhone 15 è disponibile in due modelli: iPhone 15 e iPhone 15 Plus, entrambi dotati rispettivamente di impressionanti display da 6.1 pollici e 6.7 pollici.

Uno dei cambiamenti più notevoli nella serie iPhone 15 è l'aggiunta di una porta USB-C, che consente velocità di ricarica più elevate. Questa mossa arriva in risposta a una nuova legge dell’Unione Europea che richiede a tutti gli smartphone, tablet e fotocamere di utilizzare USB-C entro il 2024. L’iPhone 15 sarà disponibile nelle varianti rosa, gialla, verde, blu e nera, caratterizzato da un elegante retro in vetro opaco.

L'iPhone 15 vanta diverse caratteristiche degne di nota. Utilizza uno schermo Super Retina XDR con tecnologia OLED, offrendo colori vivaci e una luminosità massima fino a 2000 nit. Il sistema di fotocamere include una fotocamera principale da 48 MP con teleobiettivo 2x e zoom continuo. Inoltre, l’iPhone 15 introduce una “modalità Ritratto automatico” che consente agli utenti di scattare splendide foto di ritratti senza passare manualmente alla modalità Ritratto.

Alimentato dal chip A16 Bionic, l'iPhone 15 offre prestazioni migliorate e una batteria più grande per un utilizzo prolungato. Un altro cambiamento significativo è l'introduzione della Dynamic Island, un notch a forma di pillola che in precedenza era esclusivo dei modelli Pro. Tuttavia, il display sempre attivo e la funzionalità ProMotion, con frequenze di aggiornamento fino a 120 Hz, rimangono un'esclusiva dei modelli iPhone 15 Pro.

Oltre all'iPhone 15, Apple ha presentato anche l'iPhone 15 Pro. Il modello Pro sarà caratterizzato da materiali in titanio di grado 5, che lo rendono più leggero e vanta bordi più piccoli. Introdurrà un nuovo “pulsante di azione” che sostituirà il classico interruttore silenzioso, offrendo agli utenti una gamma di azioni personalizzabili. L'iPhone 15 Pro sarà alimentato dal chip A17, con la prima tecnologia a 3 nanometri e una nuova GPU con ray tracing con accelerazione hardware per i giochi.

Con il suo straordinario sistema di fotocamere, prestazioni migliorate e funzionalità innovative, la serie iPhone 15 promette di offrire un’esperienza smartphone eccezionale.

