Apple si appresta a svelare nuovi iPhone e prodotti all'evento di lancio

Apple si sta preparando a rivelare la sua ultima gamma di iPhone, Apple Watch e altri prodotti durante un evento di lancio in live streaming martedì. L'azienda spera che queste nuove offerte contribuiscano a incrementare le vendite di iPhone, che sono state in calo negli ultimi tre trimestri. Anche le preoccupazioni per il futuro degli iPhone in Cina a causa delle tensioni con gli Stati Uniti hanno influito negativamente sul valore di mercato di Apple.

La nuova linea di iPhone dovrebbe essere composta da quattro modelli: iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro e 15 Pro Max. I modelli base, iPhone 15 e 15 Plus, saranno in linea con i prodotti precedenti di Apple, mentre l'accento sarà posto sui modelli Pro di fascia alta. Apple mira a invogliare i clienti a pagare di più per un nuovo telefono con i modelli Pro, che si dice avranno un aumento di prezzo di $ 100 rispetto al precedente iPhone 12.

Per giustificare il prezzo più alto, i modelli Pro e Pro Max presenteranno un nuovo chip A17 con potenza di elaborazione migliorata, maggiore memoria e maggiore durata della batteria. Il Pro Max avrà anche obiettivi aggiornati per migliori capacità di zoom. Inoltre, questi modelli avranno bordi in titanio anziché in acciaio inossidabile, riducendone il peso complessivo. Un cambiamento notevole è la sostituzione dell'interruttore suoneria/mute con un "pulsante di azione" che attiva varie funzioni.

Si prevede che il lancio dei nuovi iPhone innescherà potenzialmente un “mini superciclo” in cui un numero significativo di consumatori deciderà di aggiornare i propri smartphone. Secondo l'analista di Wedbush Dan Ives, un quarto degli utenti globali di iPhone di Apple non ha aggiornato i propri dispositivi da quattro anni, superando la dichiarazione di Apple di una durata di vita di tre anni per gli iPhone.

Mentre concorrenti come Samsung e Google stanno introducendo telefoni pieghevoli con schermi pieghevoli, Apple non sta cambiando la forma fondamentale dei suoi iPhone. Tuttavia, un cambiamento significativo che gli utenti potrebbero accogliere o meno è l’adozione di una nuova porta di ricarica. Gli iPhone più recenti sostituiranno la porta Lightning proprietaria di Apple con una porta di ricarica USB-C per conformarsi alle nuove normative europee.

Altri annunci attesi includono le versioni aggiornate di Apple Watch, Series 9 e Ultra, che presenteranno velocità di elaborazione più elevate e funzionalità migliorate di rilevamento della posizione. Inoltre, Apple potrebbe introdurre aggiornamenti software per iOS 17 come miglioramenti della correzione automatica, una nuova app per il journaling, una funzionalità di scambio di biglietti da visita digitali e download di mappe di navigazione offline.

