La svendita delle azioni Apple a seguito delle speculazioni sul giro di vite degli iPhone cinesi non dovrebbe preoccupare gli investitori

Le azioni Apple (AAPL) hanno subito una svendita a causa delle speculazioni su un giro di vite cinese sull'utilizzo dell'iPhone tra i dipendenti pubblici. Tuttavia, gli investitori non dovrebbero lasciarsi spaventare dall’azienda. Jim Cramer, un importante investitore, sostiene la designazione del Club "possedilo, non scambiarlo" sulle azioni Apple.

La vendita è iniziata dopo che un rapporto del Wall Street Journal ha suggerito che il governo cinese stava dando istruzioni ai suoi lavoratori di non utilizzare iPhone o altri dispositivi stranieri sul lavoro. Lo scopo di questa mossa è ridurre la dipendenza della Cina dalla tecnologia occidentale. Sebbene né la Cina né Apple abbiano rilasciato dichiarazioni ufficiali sul rapporto, non è chiaro come ciò potrebbe influenzare le vendite di iPhone in Cina, che è la seconda economia mondiale e un mercato significativo per Apple.

La mancanza di chiarezza riguardo al numero di persone che sarebbero interessate dal divieto significa che gli investitori non dovrebbero essere affrettati nelle loro reazioni. Jim Cramer ha espresso dubbi sul potenziale disastro che alcuni temono, citando le informazioni dei suoi contatti in Cina secondo cui le persone continuano ad acquistare iPhone. Ha inoltre osservato che non ci sono stati cambiamenti evidenti nel traffico pedonale nei negozi Huawei in Cina.

Sebbene Huawei, un colosso tecnologico cinese, abbia già dovuto affrontare restrizioni sull’uso degli iPhone, sembra che queste restrizioni potrebbero ora essere estese per coprire milioni di persone in più in Cina. Queste voci hanno causato un calo delle azioni Apple nelle ultime due sessioni di negoziazione.

Tuttavia, l’analisi della Bank of America suggerisce che Apple non sarebbe influenzata in modo significativo da un eventuale divieto imposto ai dipendenti pubblici cinesi. La nota di ricerca della banca ha evidenziato le prospettive positive che portano all'attesissima presentazione dell'iPhone 15, che dovrebbe avvenire presto. La nota menzionava anche i rischi di una spesa dei consumatori più debole, ma alla fine esprimeva fiducia nelle prospettive di Apple.

Altri analisti, come Daniel Ives di Wedbush Securities, ritengono che la reazione del mercato alla speculazione sia esagerata. Ives stima che, anche se ci fosse un divieto, riguarderebbe solo una piccola percentuale del totale degli iPhone venduti in Cina. Ha sottolineato che Apple ha guadagnato una quota di mercato significativa nel mercato cinese degli smartphone.

Mentre Apple ricava il 19% delle sue entrate dalla Cina, una parte sostanziale delle sue entrate proviene da altre regioni come le Americhe e l’Europa. L’azienda sta inoltre compiendo sforzi per espandersi nelle economie emergenti come l’India. Apple ha diversificato la propria catena di fornitura per mitigare i rischi associati alle tensioni geopolitiche tra Stati Uniti e Cina.

Il CNBC Investing Club, guidato da Jim Cramer, sostiene che Apple rimarrà un marchio premium in Cina. Gli acquirenti con i mezzi continueranno ad acquistare iPhone indipendentemente da qualsiasi speculazione sulle regole del governo cinese.

