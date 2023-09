Le azioni Apple crollano mentre la Cina estende il ban degli iPhone

Le azioni Apple sono scese del 3.4% dopo che sono emerse notizie secondo cui la Cina intende ampliare il divieto sull'uso degli iPhone per includere agenzie e società sostenute dal governo. Questa notizia ha sollevato preoccupazioni sulla capacità di Apple di condurre affari nella seconda economia più grande del mondo.

La Cina è un mercato cruciale per Apple, poiché lo scorso anno il paese ha rappresentato circa il 20% delle entrate totali dell’azienda. TechInsights stima che nell'ultimo trimestre ci siano state più vendite di iPhone in Cina che negli Stati Uniti. Inoltre, Apple produce la maggior parte dei suoi iPhone in fabbriche cinesi.

I divieti sull’utilizzo dell’iPhone potrebbero avere implicazioni significative per Apple. Le azioni della società hanno registrato il calo giornaliero più consistente in oltre un mese e attualmente registrano la performance peggiore nel Dow Jones Industrial Average. Vale anche la pena notare che Apple svolge un ruolo significativo nell'economia di Pechino.

Gli analisti si chiedono se la posizione del governo cinese nei confronti di Apple stia cambiando. In precedenza, Apple era percepita come relativamente al sicuro dalle restrizioni governative in Cina grazie alla sua importanza nell’economia locale. Tuttavia, con l’espansione dei divieti segnalati, questa percezione viene messa in discussione.

La decisione della Cina di vietare gli iPhone ai funzionari del governo centrale è stata seguita da un’estensione del divieto alle aziende sostenute dallo stato, tra cui PetroChina, un gigante dell’energia. Questa mossa coincide con il rilascio di un nuovo smartphone di punta di fascia alta da parte del produttore cinese Huawei, che è attualmente indagato dal governo degli Stati Uniti per potenziali violazioni delle restrizioni all'esportazione di semiconduttori.

La notizia del potenziale divieto dell'iPhone ha avuto un impatto più ampio anche sul settore tecnologico, con il Nasdaq Composite in calo di circa l'1% e il settore dei semiconduttori che ha registrato un calo di oltre il 2%.

Al momento non c'è stata alcuna risposta da parte di Apple o del Ministero degli Affari Esteri cinese in merito a questi sviluppi.

