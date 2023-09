L'iPhone 15 di Apple probabilmente lascerà le funzionalità più popolari

Apple rilascerà l'attesissimo iPhone 15 questo mese, ma sembra che al nuovo modello mancheranno alcune funzionalità familiari. Le voci sull'imminente rilascio suggeriscono che Apple rimuoverà cinque strumenti popolari dalla gamma iPhone. Ecco le funzionalità che non dovresti aspettarti di vedere su iPhone 15.

Porta del fulmine

Probabilmente il cambiamento più significativo è la rimozione della porta Lightning, che sarà sostituita dalla porta universale USB-C. Questo passaggio a USB-C rende i prodotti Apple più compatibili con altri dispositivi, migliorando la comodità per gli utenti.

la tacca

Dopo sette anni dal debutto su iPhone X, l'iconico notch potrebbe finalmente scomparire. La rimozione del notch consentirà all’iPhone 15 di avere uno schermo frontale più grande, massimizzando l’area di visualizzazione per funzionalità come Dynamic Island.

Tasto muto

Si dice che il tradizionale pulsante Mute, noto per la sua comoda capacità di silenziamento, sarà sostituito con un pulsante di azione. Il nuovo pulsante fornirà agli utenti la flessibilità di assegnare azioni diverse, anche se potrebbe esserci ancora un'opzione per accedere alla funzione Muto per coloro che la preferiscono.

Telaio in acciaio

Si prevede che il noto telaio in acciaio dell'iPhone verrà eliminato nei modelli iPhone 15 Pro. Gli esperti ipotizzano che questo cambiamento si tradurrà in un design più durevole e premium. Inoltre, il nuovo telaio potrebbe contribuire a ridurre il peso complessivo dei modelli iPhone 15 Pro.

Niente più oro

Sebbene non sia così significativo come altri cambiamenti, l'opzione di colore Oro non sarà più disponibile per l'iPhone 15. Invece, gli utenti possono aspettarsi opzioni di colore come Argento, Nero siderale, Grigio titanio e Blu scuro.

La decisione di Apple di rimuovere queste popolari funzionalità dall'iPhone 15 riflette la continua spinta dell'azienda a innovare e migliorare l'esperienza dell'utente. Apportando queste modifiche, Apple mira a migliorare la compatibilità, massimizzare lo spazio sullo schermo e offrire un design più elegante per il suo ultimo modello di iPhone.

Fonti: Getty