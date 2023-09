AirPods Pro 2 ora sono dotati di custodia di ricarica USB-C

By

Apple ha annunciato che i nuovi AirPods Pro 2 verranno forniti con una custodia di ricarica USB-C invece del connettore Lightning. Questo cambiamento è in linea con l’adozione da parte di Apple di USB-C come connettore standard per i suoi prodotti, inclusi Mac, iPad e Siri Remote.

Gli AirPods Pro 2 non riceveranno alcun aggiornamento hardware ma saranno ora compatibili con la ricarica USB-C. Ciò significa che gli utenti possono utilizzare comodamente lo stesso cavo per caricare il proprio Mac, iPad, AirPods e la nuova linea iPhone 15. Inoltre, gli AirPods Pro 2 possono essere caricati direttamente da iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max.

Per i clienti che acquistano i nuovi AirPods Pro 2, la custodia di ricarica USB-C sarà inclusa nella confezione. Tuttavia, contrariamente alle aspettative iniziali, Apple non venderà separatamente la custodia di ricarica USB-C.

Ora è possibile effettuare gli ordini per i nuovi AirPods Pro 2 con custodia di ricarica USB-C, con spedizioni previste a partire dal 22 settembre. Il prezzo per AirPods Pro 2 rimane a $ 249.

Nel complesso, questo aggiornamento riflette l’impegno di Apple nello standardizzare i suoi prodotti con il connettore USB-C, consentendo maggiore comodità e compatibilità tra i dispositivi.

Fonte:

– Evento Apple