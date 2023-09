Evento di lancio Apple 2023: aspettative per la serie iPhone 15 e altro ancora

By

L'attesissimo evento annuale di lancio di Apple, noto come "Wonderlust", si svolgerà oggi e gli appassionati Apple di tutto il mondo attendono con impazienza la presentazione della serie iPhone 15 di nuova generazione, insieme ad altri entusiasmanti annunci. Il CEO Tim Cook condurrà l'evento presso l'iconico Steve Jobs Theatre in California.

Durante l'evento, gli analisti Apple forniranno approfondimenti e opinioni su cosa aspettarsi dall'evento di lancio Apple 2023. Ci sarà un'analisi approfondita delle presunte funzionalità dell'iPhone 15, incluso l'Apple Watch di prossima generazione e altri interessanti accessori. Aggiornamenti in tempo reale e immagini da Cupertino Park daranno agli spettatori uno sguardo sull'atmosfera dell'evento.

Uno dei momenti salienti dell'evento sarà senza dubbio il lancio della serie iPhone 15. I primi rapporti suggeriscono che il modello base iPhone 15 manterrà dimensioni e peso simili a quelli del suo predecessore, l'iPhone 14. Si prevede che l'iPhone 15 Pro sarà leggermente più spesso ma più leggero del modello precedente. L'iPhone 15 Pro Max, invece, dovrebbe essere più leggero e leggermente più sottile del suo predecessore.

In termini di prezzo, si prevede che il prezzo di partenza del modello Pro più piccolo rimarrà a 999 dollari. Tuttavia, ci saranno miglioramenti alle sue prestazioni, incluso un aumento della RAM.

Si vocifera anche di altre interessanti novità, come la possibilità di un iPhone 15 Pro più leggero con telaio centrale in titanio grado 5. Inoltre, si ipotizza che la prossima generazione di iPhone potrebbe passare ai cavi di ricarica USB-C.

Per guardare l'evento di lancio di Apple Wonderlust dal vivo, gli spettatori hanno più opzioni di streaming. Gli abbonati ad Apple TV possono sintonizzarsi sui propri dispositivi alle 10:30 e i non abbonati possono guardare l'evento sulla pagina YouTube ufficiale di Apple. In alternativa, gli spettatori possono anche guardare l'evento tramite il proprio browser web visitando il sito web di Apple.

Dopo il discorso principale del CEO Tim Cook, ci sarà un'ulteriore analisi della visione e degli obiettivi di Apple, fornendo una comprensione completa della direzione dell'azienda.

